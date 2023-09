Slovenskom dnes ráno otriasla desivá správa o streľbe, ktorá sa odohrala v noci v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. 32-ročný strelec tu z okna svojho bytu strieľal na ľudí na ulici, pričom zranil troch civilistov a jedného policajta. Samotného útočníka napokon zastrelila polícia pri zásahu. Susedia však so strelcom mali problémy už dlhšie.

32-ročný strelec Matej z Fedákovej ulice v Dúbravke bol miestnym obyvateľom známy už dlhší čas. O krušné chvíle sa im staral rôznymi nebezpečnými incidentmi, vrátane streľby z okna. Opisujú to ľudia vo facebookovej skupiny Dubravka.

Na útočníka bolo podľa komentujúcich už v minulosti viackrát podané trestné oznámenie, pričom pán Henrich píše, že na polícii bol sám vypovedať. Do vchodu a výťahu mal podľa jeho slov striekať slzotvorný plyn, dokonca mal z okna strieľať na holubov. "Nikto to riešiť nevedel, lebo polícii neotváral dvere," opisuje sused.

Na snímke hasiči čistia stopy krvi na chodníku 28. septembra 2023 v bratislavskej Dúbravke. Zdroj: Michal Svítok

"Vravel som, je to len otázka času, kedy začne strieľať po ľuďoch, alebo vybuchne kebab, lebo tam majú plynové bomby," tvrdí pán Henrich, podľa ktorého útočník zvykol tiež vyhadzovať z okna pyrotechniku. Takto sa to zrejme začalo aj v dnešnú osudnú noc.

"Videl som už len z okna ľudí, ako idú k jeho oknu nadávať, lebo vyhadzoval zasa pyrotechniku. Spustil streľbu. Potom aj pod bránou. Výbuch ako vo filme," píše sused, podľa ktorého výbuch rozbil okná a na mieste bolo tiež cítiť síru. "Ako keby zostrojil nejakú bombu," opisuje.

Pri nočnom incidente v Dúbravke boli zranení štyria ľudia. Najskôr sa sídliskom ozval veľký výbuch, ktorý podľa svedkov vybil okná. Následne útočník († 32) spustil streľbu na ľudí, ktorí sa nachádzali na ulici. Zasiahnuť ich mal do rúk a do nohy, všetci boli prevezení do nemocnice. Keď na miesto dorazila polícia, muž vybehol z bytu a pokúsil sa policajtov napadnúť nožom. Tí ho však streľbou zo služobnej zbrane na mieste usmrtili.