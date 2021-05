Brutálne vraždy mal páchať už od roku 2010. Polícii sa k nim údajne priznal už v roku 2017, keď ho zadržali pre úplne inú vec – týranie vlastného osemročného synčeka. Odvtedy postupne odhaľovali detaily krutého prípadu.

Miroslav, pôvodom zo Šale, vyrastal v adoptívnej rodine v Novej Dubnici. Neskôr sa presťahoval do českého mesta Karviná, kde sa cez internet zoznámil so Sandrou. S družkou sa po čase presťahovali na Slovensko a mali aj dieťa. Vražda sa mala odohrať v roku 2010 v paneláku v Novej Dubnici.

„Družka mala silný pocit, že je podvádzaná, a neskôr bola aj týraná. Rozhodla sa preto, že od obvineného Miroslava odíde k rodičom. Obvinený družku nedokázal presvedčiť, aby pri ňom ostala, a uškrtil ju,“ informoval bývalý riaditeľ NAKA Peter Hraško v roku 2017.

Beštia zo Zliechova. Zdroj: Jozef Habočík

Jeho druhou obeťou bol muž. Prípad sa takisto začal dopisovaním cez internet, aj keď nie priamo s ním. Miroslav sa vraj na sociálnej sieti Pokec zoznámil s Luciou, ktorá vtedy žila s druhom Romanom. Pri intímnostiach sa Miroslavovi posťažovala, že Roman ju týra. Ten jej na to odvetil, že sa o to postará.

„Slovo dodržal. V jednom telefonáte mu oznámila, že jej druh znova vyčíňa. Miroslav prišiel do bytu a Romana uškrtil,“ povedal k tomu bývalý riaditeľ NAKA.

Ohavné činy sa však týmto neskončili. Polícia v roku 2012 pátrala po stratenej Monike z Handlovej a jej dcérke Ninke, ktorých zmiznutie sa spájalo práve s Miroslavom. Moniku mal zo sveta zniesť podobným spôsobom ako Sandru, no tentoraz v Zliechove, kam sa k nemu presťahovala do prenajatého domu. Od vzťahu ju údajne rodina odhovára. Do Miroslava však bola po uši zamilovaná. Posledné zmienky o jej živote sú z dňa 16. júna, keď telefonovala mame.

Odvtedy sa po nej akoby zľahla zem. Mladá mama mala vtedy iba 19 rokov a jej dievčatko jeden rok. Na Miroslava aj maličkú si dobre pamätá starosta Zliechova Anton Miko. „Býval u nás asi pred piatimi rokmi, necelý rok. Celý čas tu býval s priateľkou, dokonca aj jej dcéra, bolo to viac ľudí. Býval v podnájme a potom sa náhle odsťahoval. Toho, čo sa stalo, mi je veľmi ľúto a som z toho zhrozený,“ povedal ešte v roku 2017 starosta.

Ako dodal, Miroslava s dievčatkom stretol zopár ráz a zdalo sa mu, že ho má rád. „V tom čase by som neveril, že jej dokáže niečo spraviť,“ povedal starosta.

To, čo mal Miroslav na svojich obetiach páchať, sa dá považovať za priam monštruózne a určite to nie je čítanie pre slabšie povahy. Po uškrtení ich mal rozštvrtiť, spáliť v peci a zakopať. Romana mal uškrtiť šnúrkou od teplákov a potom ho ešte vložiť do vane. Po rozrezaní sa tela vraj zbavil až na druhý deň.