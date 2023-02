Odpoveď na to, aká bola príčina pádu lietadla dá podľa slov odborníka až vyšetrovateľ Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru v spolupráci s členmi zriadenej odbornej komisie.

Vypína sa len jeden

Podľa strohých informácií bol to výcvikový let a v lietadle bol skúsený inštruktor s troma žiakmi. Veľa sa polemizuje o vypnutí motora. "Pri výcviku je toto jeho riadnou súčasťou. Iné je to vtedy, ak sa vypne motor (sám), vtedy už ide o technickú závadu. Pri dvojmotorom lietadle, ako bol aj tento prípad, určite nevypíname obidva motory, iba jeden, ak niekto tvrdí, že pilot vypol obidva, je to nezmysel," zdôrazňuje Miroslav Hájek.

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Výber terénu

Špecialista vysvetľuje, že cieľom nácviku je, aby si pilot zvykol na tzv. asymetricky ťah, ku ktorému pri lete môže dôjsť. "Znamená, aby vedel čo má v takom prípade robiť. Buď zosadne na vhodnom mieste niekde v teréne alebo sa vráti na miesto vzletu. Aj u jednomotorového lietadla sa robí takýto nácvik, ale motor sa vtedy nevypína, stačí ho stiahnuť na voľnobeh a on ide bez výkonu. Presne toto pilot mohol urobiť aj v prípade havarovaného Diamond DA 42, o ktorom hovoríme. Ako to bolo v skutočností sa bude zisťovať," hovorí odborník.

Počet osôb v kabíne

Keďže témou polemík a dohadov je aj počet osôb v kabíne lietadla v čase pádu opýtali sme sa Miroslava Hájeka, kto rozhoduje o posádke. "Záleží to od takticko-technických dát lietadla a platného predpisu. Nemyslím si, že by bol problémom počet ľudí, podľa mňa to bolo v poriadku, keďže lietadlo bolo štvormiestne. Opäť je to len na rozhodnutí inštruktora. Ak ten nechce mať pri nejakom manévri alebo operácii viac osôb tak to zariadi," prízvukuje.

Čítajte na ďalšej strane o teréne, v ktorom došlo k pádu stroja i príčinách. Hlasujte v našej ankete ►►►