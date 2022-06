Tajomstvo známej dvojice sa prevalilo vďaka záberom na sociálnej sieti. Krajcer (52) uverejnil čiernobiele foto, na ktorom je on ešte ako študent Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave s dvoma spolužiakmi, pričom jeden z nich upravuje Danielovi kravatu...

Politik k tomu napísal: "To boli časy, keď mi na stužkovej viazal kravatu mladý Paul Newman." Myslel tým spolužiaka, ktorého však niektorí komentujúci prirovnali skôr ku Kevinovi Costnerovi a ďalšieho z trojice zasa k Paulovi McCartneymu. Spomienkové fotografie v rovnakom čase pridala aj Zuzana Vačková...

Zaujímalo nás, čo Krajcera spája so sexi herečkou. "Sme bývalí spolužiaci a v piatok 3. júna sme mali pomaturitné stretnutie. Od tých čias uplynulo už 35 rokov," prezradil rodený Bratislavčan. Nijako dramaticky ani nostalgicky to však neprežíval.

Podľa jeho slov všetko záleží od toho, ako je človek nastavený, okrem toho v partii spolužiakov to pre neho vôbec nevyznievalo tak, že maturita a stužková boli už tak dávno. "V triede nás bolo, ktorá bola výberová s vyučovacím jazykom anglickým, 36 žiakov. Ten počet sa rokmi ustálil na tomto čísle. Boli sme sami Bratislavčania väčšinou z Karlovky a poznali sme sa aj zo základky, pričom nás bolo 9 chlapcov a 27 dievčat. Mnohí nám závideli, lebo sme mali veľmi fešné spolužiačky, medzi nimi napríklad Zuzku Rogelovú, dnes Vačkovú," spomenie meno jednej z najkrajších slovenských herečiek.

V štýle známeho filmu

K fotografii, ktorá zaujala mnohých so smiechom povedal. "Tradične stretávka, ktorá sa koná každých 4 - 5 rokov, začína tak ako vo filme Vrchní, prchni!, každý porozpráva, čo má nové, či mu pribudli do rodiny nejaké deti alebo vnúčatá. To rozprávanie trvalo teraz viac ako hodinu. Ostatní sme si medzitým prezerali fotografie. Teraz sa nás zišlo niečo viac než dvadsať. Smutné bolo, že naše rady opustila jedna spolužiačka, ale nedávno aj triedna profesorka, ktorú sme mali veľmi radi," spomenie smutnú udalosť.

Poznamená, že fotografiu s "Paulom Newmanom" priniesla jedna zo spolužiačok. "Už som na ňu dávno zabudol a ona mi ju pripomenula. Aj preto som ju zavesil na sociálnu sieť. Som tam so spolužiakmi Matúšom a Romanom. Maturovali sme v 1987 a stužková bola koncom roka 1986," zaloví v pamäti.

Nesúhlas s učiteľkou

O tom, že atmosféra bola vynikajúca, svedčí fakt, že sa v podniku zdržali všetci až do rána, ale nie bieleho, lež tmavého. Tradične na stretnutiach spomenú aj mimoriadne "pamätné" historky, ktoré triedu pobavili. Daniel Krajcer bol neraz ich súčasťou. "Nebol som žiadny grázel, len som si zvykol povedať môj názor bez ohľadu na následky. Mali sme riaditeľa, ‚striktného komunistu’, napísal mi do posudku, že som antisocialistický živel, kvôli čomu som sa nedostal na štúdium práva, až oveľa neskôr," rozpráva aj o nepríjemných chvíľach počas štúdia na gymnáziu.

Krajcer si mimoriadne zavaril pre to, čo vystrojil učiteľke občianskej náuky. "Vysvetľovala nám výhody socializmu a mala takú tézu, že každý, kto pracuje, má sa dobre, keďže si zarobí, ale nepracujúci túto výhodu nemajú. Prihlásil som sa a povedal, že s týmto nesúhlasím, lebo poznám pracujúcich, ktorí sú bez peňazí. Povedala, že keď som taký múdry, nech jej takého človeka privediem. Stalo sa, mal som kamarátov medzi maliarmi, ktorí si u nás v škole pravidelne privyrábali. Boli to týpkovia na pohľadanie, obzvlášť jeden z nich, Eugen. V tom čase, už mali náladičku, ako bolo vtedy úplne bežné," zasmial sa Daniel, ktorého majster pre výšku prezýval Dlhý.

