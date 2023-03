Prípad vraždy Daniela Tupého sleduje s napätím celé Slovensko už neuveriteľných 17 rokov! Za študentovu smrť do dnešného dňa neniesol nikto zodpovednosť, no to sa možno čoskoro zmení. NAKA totižto v utorok zadržala osem osôb.

Tragická smrť Daniela Tupého vyvolala na Slovensku emócie a pozornosť, akú iba veľmi málo udalostí. Niet sa čomu diviť, veď ani po takmer osemnástich rokoch za ňu nikto neniesol žiadnu zodpovednosť.

Večer štvrtého novembra roku 2005 navždy zmenil život rodiny dlhovlasého študenta filozofickej fakulty. Daniela, ktorý mal v tom čase iba 21 rokov napadla spolu s kamarátmi na Tyršovom nábreží skupina maskovaných ľudí. Neskôr sa zistilo, že išlo o neonacistov, ktorých mimoriadne krvavý útok pripravil Daniela krutým spôsobom o život. Podľahol ôsmim bodnutiam.

Po pár dňoch sa viaceré médiá spolu s rodičmi rozhodli podporiť vyšetrovanie výzvou, že dajú 400 000 slovenských korún tomu, čo pomôže nájsť vraha nevinného chlapca. Nasledovali protesty verejnosti, ktorá žiadala spravodlivosť, no polícií sa aj tak dlho nedarilo páchateľa nájsť.

Nakoniec sa pred súd postavili piati muži, ktorých spod obžaloby neskôr oslobodili. Údajne mali chýbať dôkazy. V novembri 2010 bol rozpustený vyšetrovací tím, ktorý na prípade pracoval od septembra 2007 a o dva roky neskôr bolo zrušené tiež aj vyšetrovanie.

V januári minulého roka však NAKA prekvapivo informovala, že má nové dôkazy, ktoré sa prípadu týkajú. Nádej na spravodlivosť opäť prišla so zadržaním ôsmich ľudí v rámci akcie karma z utorkového (21.3.) rána. Podľa viacerých zdrojov má ísť o mužov, ktorých polícia podozrievala od samého začiatku.

Ku významnému aktualizačnému momentu sa vyjadril aj otec Daniel Tupý starší. "Dúfam, že existuje dostatok dôkazov na to, aby po 48 hodinách bolo možné vzniesť obvinenie, ktoré obstojí a obstoja aj pri prípadnom súdnom konaní,“ reagoval Daniel Tupý starší pre SME.

Na celú situáciu reagoval aj bývalý kriminalista Matej Snopko. "Čo sa týka vyšetrovania vraždy, tak je to také špecifické v tom, že je to jeden z najťažších - ak nie najťažší trestný čin. To znamená, že vyšetrovanie sa tak skoro nekončí a je veľmi chvályhodné, ak to ani po takom čase polícia nevzdá a pokračuje ďalej. Väčšina prípadov končí tak, že vraha chytia v priebehu pár dní až mesiacov, no existujú aj takéto menej časté, no nie prekvapivé prípady."