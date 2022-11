K nešťastiu došlo ešte 19.10. (v stredu) približne o štvrtej hodine nad ránom, kedy sa niekoľko požiarnych áut ponáhľalo k rodinnému domu na kraji obce Mýtna, kde žil člen Hasičského a záchranného zboru a zároveň dobrovoľný hasič Ján Piecka s malými synmi. “Po štvrtej hodine ráno bol k požiaru domu vyslaný aj on, keďže v daný deň slúžil. Jeho dvaja synovia vyviazli z horiaceho domu našťastie živí,” informoval HaZZ.

Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu a profesionálnemu zásahu, sa požiar rozšíril po celom dome ako aj prístavbe. Staršiu nehnuteľnosť si majiteľ pred časom kompletne zrekonštruoval, avšak teraz zhorela do tla. Podľa jeho slov iekto tento požiar založil úmyselne.

“Polícia zadržala jedného pána, ktorý u mňa pracoval - vykonával tu rôzne stavebné činnosti a býval u mňa na dvore v karavane, takže zatiaľ je on obvinený, aj keď nemám presné informácie,” povedal nám Ján. V čase požiaru sa v dome nachádzali jeho dvaja synovia so starou mamou. “Ja som bol v práci, oni spali doma, ráno mali ísť do školy. Keďže robím aj 24-ky, vtedy ku nim príde moja mama,” hovorí s tým, že sám sa o požiari dozvedel z dispečingu.

