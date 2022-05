K nehode boli privolané všetky záchranné zložky, mladík však zraneniam na mieste podľahol.

"Z doposiaľ nezistených príčin mal 20-ročný vodič prejsť s vozidlom do protismernej časti vozovky, vojsť do ľavej priekopy, kde sa auto prevrátilo a narazilo do stromu," objasnila polícia.

"Vyšetrovanie nehody naďalej prebieha, rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť," doplnili policajti.

K dopravnej nehode došlo nedávno aj na diaľnici pri Bratislave, kde začalo HORIEŤ auto. Pozrite si VIDEO: