Pri zrážke zahynul iba 29-ročný motocyklista. Ten si podľa polície pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky.

"Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta a jeho telo náraz vymrštil do protismeru do osobného auta Hyundai," opisuje polícia.

"Presná príčina, miera zavinenia a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania," dodali policajti.