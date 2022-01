Zaujímalo ich, aké to je zabiť človeka a tak si vyhliadli náhodnú obeť. Dvojica z Martina pripravila minulý rok o život nevinného muža. Napriek tomu, že sa obaja vrahovia priznali, trest sa im zdá príliš dlhý. Odvolali sa na Najvyšší súd. Bolo im to však treba? Nerátali s tým, čo sa stalo.

Minulý rok otriasla celým Slovenskom správa o vražde, ktorej motív je nechutne zvrátený! Dvojicu mladíkov z Martina zaujímalo, aké to je zabiť človeka a rozhodli sa, že si to vyskúšajú. Rudolf Dorčík (20) spoločne s Milanom Jesenským (22) ešte na jar 2021 zavraždili brutálnym spôsobom v martinských katakombách Jozefa Plicu († 47).

Ponúkli mu alkohol a nalákali ho do opusteného krytu. Tam mu povedali, že zomrie. Nevinného muža surovo zmlátili, ale ani to neukojilo krvilačné chúťky mladých zvrhlíkov. Do nevládneho tela niekoľkokrát zarezali a zaujímal ich aj ľudský mozog. Nechutné besnenie zakončili úplným rozdrvením hlavy.

Za svoje vyčínanie si vypočuli tresty ešte v októbri minulý rok. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dostal Dorčík 24 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, jeho kamarát 20 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia. Prokurátor Daniel Lipšic pritom žiadal pre Dorčíka doživotie a pre Jesenského 25 rokov, ale neuspel.

Vrahom sa však zjavne zdajú tresty príliš dlhé, pretože sa odvolali na Najvyšší súd. V utorok 11.1.2022 sa o deviatej hodine začalo pojednávanie. S jeho priebehom a výsledkom však nerátali a v tomto prípade uspel špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Rudolf Dorčík dostal doživotie a Milan Jesenský 25 rokov.