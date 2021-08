Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku: Iba 13-ročné dievča PREDALI na sobáš a to nie je všetko!

Na sobáš ponúkli v tom čase 13-ročné dievča za odmenu 3000 eur. Ženích mal vtedy 17 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Dievča sa podľa zistení polície muselo následne proti svojej vôli presťahovať do spoločnej domácnosti, pomáhať s domácimi prácami a starostlivosťou o manžela, no domácnosť opustiť nemohla. "Za tento zločin hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody vo výške od sedem do 12 rokov. Obvinení sú stíhaní na slobode," spresnila Bárdyová.