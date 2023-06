Len jedna otázka - prečo? Mladý chlapec, ktorý na internete vystupuje pod vulgárnym anonymom sa minulý týždeň rozhodol poriadne znepríjemniť život ľuďom naokolo. Bicyklom sa totižto vozil ulicami centra Bratislavy a počas jazdy polieval okoloidúcich vodou. A aby toho nebolo málo, popri tom na ľudí vykrikoval rôzne vulgárne urážky.

"Vôbec im to nevadí, tým ľuďom," konštatuje mladík v maskáčových nohaviciach na záberoch. Jeho tvrdenia sú však poriadne bizarné, pretože na videu je jasne počuť, ako mnohí poliati ľudia nahnevane kričia. "Počkaj, ešte si nejakých dám na raňajky. Hnusný primitív, blbec," zakričal vulgárny cyklista na čakajúcich na zastávke. Na úbohé vyčíňanie nebol sám, okolo neho je na záberoch vidieť viacero ďalších chlapcov v podobnom veku, ktorí sa na všetkom zabávajú.

"Uéééj, fetky! Hej buzík, daj si vodičku," odkázal zase partii, ktorá čakala na električku a módne oblečenému chlapcovi, ktorý šiel okolo predtým, než ich ošpliechal vodou.

Mladík zjavne terorizuje svoje okolie už nejakú dobu a to pravidelne. Hrdo si totižto na sociálnej sieti zdieľal príspevok z karloveskej skupiny, ktorý na neho očividne naráža. Istý obyvateľ sa v ňom pýtal, či niekto nevie, kto neustále ruší svojou arogantnou jazdou celé okolie. V minulosti tam mal tiež snímky obrazovky, ako mu niekto písal, že si to s ním všetko vybaví osobne. Tie však už odstránil.

Prečo však niekto niečo takto úbohé vyvedie a aké pocity mu to prináša? Opýtali sme sa klinického psychológa a súdneho znalca Dušana Kešického. Ten hovorí o dvoch možnostiach. "Buď jeho schopnosť rozpoznať a ovládnuť toto jeho správanie je obmedzená. Teda v prípade, že trpí duševnou poruchou, čo nemôžme vylúčiť. Druhá možnosť je, že si uvedomuje, čo robí a toto správanie vyplýva z jeho osobnosti. To znamená, že mu prináša prísun pozitívnych emócií, keď urobí niekomu druhému zle. V takej situácii mu je dobre," vysvetľuje Kešický s tým, že dôvodom môže byť nízke sebavedomie. "Toto správanie je agresívneho charakteru a prísun agresívnych impulzov môže byť napríklad preto, že je dlhodobo frustrovaný, je úzkostný, môže trpieť depresiami," dodáva psychológ, ktorý sa vyjadril aj na úkor ľudí, ktorým takéto správanie príde vtipné, zaujímavé, či dokonca inšpiratívne. "Oni sa takto istým spôsobom identifikujú s tým páchateľom, prináša im to podobné emócie, ako aj jemu," uzatvára.

Polievanie druhých vodou však chlapcovi zjavne nestačilo a našiel preto úplne nový spôsob terorizovania svojho okolia. Tentokrát o niečo viac nebezpečný, než neškodná fľaša vody. "Úplne, že nový hype, ty ko*ot na ľudí. Idem na diaľnici, že 140, normálne. Dôjdem k niekomu, že vypnutý, ty ko*ot a čávovci z toho chytajú že strašné stresy, keď takto po tme k ním dôjdem. Normálne nechápačky z toho majú a vy*ebaní sú z toho," chvastal sa mladý frajer. Na videu, ktoré nájdete nižšie, sa priznáva k tomu, že na diaľnici zhasína svetlá, po tme príde za druhé auto, aby šoféra potom vydesil.

Ku tomuto skutku sa pre denník Plus JEDEN DEŇ vyjadril dopravný analytik Jozef Drahovský. Mladíkovo konanie považuje za extrémne nebezpečné. "Dotknutá osoba by mala takéto konanie nahlásiť na políciu, ako trestné oznámenie. Ak niekto ide za tmy so zhasnutými svetlami po diaľnici vysokou rýchlosťou a pred alebo za niekým rozsvieti intenzívne svetlá s cieľom prekvapenia, koleduje si o smrteľnú nehodu. Podľa mňa ide o veľmi nebezpečné konanie a polícia by mala ihneď takéhoto nebezpečného človeka zadržať a izolovať od obyvateľstva," komentuje šokovane situáciu.

A hoci je možno pred kamarátmi za frajera, poriadne sa prerátal. Polícia už totižto vraj o všetkom vie a vec poctivo rieši. "Vo Vami uvedenom prípade sa incidentom zaoberajú policajti KDI KR PZ v Bratislave, ktorí v tejto veci vykonávajú úkony objasňovania prijatého oznámenia," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Silvia Šimková, hovorkyňa KR PZ v Bratislave.

Priestor na vyjadrenie sme dali aj mladému rebelovi. Do konca uzávierky však svoje konanie nedokázal logicky vysvetliť, naopak, vulgárne nadávky sa ušli aj nám.

Nebezpečné pranky končia často smrťou! Čítajte ďalej>>>