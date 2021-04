To bol zrejme penzión hrôzy. Z domova dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove prenikajú ďalšie otrasné prípady týrania starkých. K dvom už medializovaným prípadom pribudlo ďalších päť.

Celkovo by tak malo ísť už o sedem zdokumentovaných prípadpov. Podané trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby tak bolo rozšírené.

"Aktuálne sa zdá, že to bude konečné číslo, pretože aj pri ďalších, kde sú stále nejaké podozrenia, nie je dnes, bohužiaľ, možné dostatočne dobre ich zadokumentovať," povedal pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.

Podľa informácií, ktoré starosta má, polícia v tejto veci veľmi intenzívne koná. Vykonaných bolo aj niekoľko výsluchov.

V Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici boli obrovské problémy už pred tromi rokmi. „V posledných dvoch rokoch sme však, aj na základe referencií od klientov a od ich rodín, boli presvedčení, že kvalita starostlivosti o našich najstarších v tomto zariadení sa oproti minulosti výrazne zlepšila,“ hovorí starosta Chren.

Sám zostal v šoku, keď sa teraz odhalilo niekoľko prípadov podozrenia na hrubé zanedbávanie starostlivosti, dokonca vykazujúce silné znaky týrania, u niekoľkých klientov Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici. Starosta a poverená riaditeľka zariadenia Mária Mattovič Straková, ktorá nahradila bývalé vedenie, podali trestné oznámenie pre trestný čin týrania blízkej a zverejnej osoby závažnejším spôsobom konania, v súbehu s trestným činom neoznámenia trestného činu a s trestným činom krádeže.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tieto prípady dôkladne prešetrili a aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo. Záleží nám na tom, aby sa naši klienti cítili bezpečne, ale to dosiahneme len tak, že tí, ktorí sa správali tak neľudsky ako sme videli v dokumentácii, budú niesť za svoje činy zodpovednosť. To je teraz pre nás kľúčové,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Martin Chren.

Návštevy boli zakázané, starkí sa nemohli brániť

Približne rok od začiatku pandémie bol spolu s ostatnými na Slovensku aj tento Domov “hermeticky” uzatvorený pred vstupom akýchkoľvek osôb, ktoré neboli klientami alebo zamestnancami. Na jednej strane sa tým veľmi dlho darilo zabrániť tomu, aby medzi seniorov prenikol COVID, na druhej strane však do domova nemali prístup ani príbuzní ani zamestnanci mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom domova.

Keď koncom januára medzi klientami DD Pažítkova covid predsa len prepukol, zrejme z dôvodu prinesenia klientom, ktorý podstupoval pravidelnú dialýzu v nemocnici, situácia v domove sa aj kvôli ochoreniu veľkého množstva personálu veľmi zhoršila.

„Vieme o prípade tržnej rany na hlave. Lekári v nemocnici sa vyjadrili, že klientku museli prudko hodiť o železný rám postele,“ povedal Chren pre Denník N a dodal, že toto podozrenie sa týka približne desiatich klientov Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici.

„Našli sme aj klientov, ktorí momentálne odmietajú, aby im bola vykonaná hygiena, pretože v minulosti ich sprchovali v studenej vode a nechcú to opäť zažiť,“ dodal starosta s tým, že to pôsobí tak, akoby si niekto chcel na začiatku zľahčovať prácu a motivovať klientov, o ktorých sa má starať, aby od neho tú starostlivosť nevyžadovali – napríklad spomínané sprchovanie v studenej vode, keď klient nakoniec radšej sám odmietne vykonanie hygieny a niekto si to odfajkne v papieroch a má ušetrenú prácu.

„V domove sme nezaznamenali týranie v zmysle mučenia, že by napríklad na niekom hasili cigarety. Ide skôr o podozrenie z týrania, ktoré vykazuje známky nešetrnej manipulácie – máme prípad tržnej rany na hlave, kde sa lekári v nemocnici vyjadrili, že klientku museli prudko hodiť o železný rám postele,“ vysvetlil starosta, čo sa dialo za múrmi domova, kam rok nikto okrem personálu nesmel chodiť.

Týranie odhalil covid

Sú to tri týždne, čo miestna úrad začal dokumentovať potenciálnu trestnú činnosť v domove. „Poslali sme tam krízový manažment dvoch zamestnankýň našej mestskej časti, a o pomoc sme požiadali aj intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce a sociálnych vecí. Práve tento vstup externých intervenčných tímov viedol k odhaleniu niekoľkých prípadov, ktoré vykazovali znaky týrania klientov,“ vysvetľuje starosta. V jednom tíme boli aj psychológovia, ktorí priamo od klientov získavali informácie o tom, čo sa vlastne dialo.

Prípady klientov, ktorí prejavovali znaky silného zanedbania, nedostatočnej hygieny, odopierania potravy, mali modriny a dokonca aj tržné rany, mizli im osobné veci, šokovali aj skúsených pracovníkov.