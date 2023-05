Osem rokov jej nevedia dokázať vinu! Bývalú hviezdu televíznych šou Noru Kabrheľovú, predtým Mojsejovú, od roku 2015 vinia, že vystavila za tri letné mesiace v roku 2013 fiktívne faktúry za poradenskú činnosť. Na štvrtkovom pojednávaní na košickom okresnom súde jej praskli nervy a dvakrát sa ostro obula do prokurátora!

Známa Košičanka prišla na súd oblečená ako mladica. K čierny legínam, tričku a značkovým teniskám zvolila slušivú tmavozelenú dlhšiu bundu. Dlhú čiernu hrivu si nechala rozpustenú a po celý čas sa usmievala a bola v dobrej nálade. Až do istého času, kým jej kvôli správaniu prokurátora nevzkypela žlč!

Celá obžaloba Kabrheľovej a košického exekútora Karola Mihála je postavená na výpovedi kľúčovej svedkyne Heleny Dokupelovej. Tá robila účtovníčku u obžalovanej. No a podľa nej nedošlo k zdaniteľnému plneniu faktúr. Teda to, že by jej vtedajšia šéfka poskytovala poradenstvo v oblasti účtovníctva exekútorovi, nie je podľa nej pravda.

Článok pokračuje na ďalšej strane>>>