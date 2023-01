Bezcitnosť niektorých ľudí nepozná hraníc. Krutý čin zaznamenala kamera v Útulku 2. šanca v Partizánskom. Zachytáva okamih, ako pri útulku zastaví auto. Z neho vystúpi žena so šteniatkami v rukách. To, čo spravila potom sa inak ako bezcitnosťou nazvať nedá!

Žena vystúpi z auta. V každej ruke drží jedno maličké šteniatko. Tretie vybehne z auta za ňou. Skúsi otvoriť bránu, zistí však, že to nejde. Chvíľu váha, potom prikročí k vysokému, približne dvojmetrovému múru a prehodí cezeň postupne obe šteniatka. Vzápätí sa vráti k autu a šmarí cez plot aj tretie bezbranné šteňa. Štvrtý drobček jej medzitým utečie. Nezdržiava sa jeho hľadaním, nasadne do auta a odíde.

Iveta Kasalová, ktorá v útulku pracuje už 15 rokov, je z takéhoto správania zdesená. Vraví, že tri šteniatka našli v útulku. Štvrté chytili tiež. Pohybovalo sa v jeho blízkosti. "Šteniatka sú staré podľa veterinárky asi 10 týždňov. Boli veľmi ustráchané, aj teraz sa boja, boli tiež veľmi hladné, ale už sa postupne troška osmeľujú. Idú aj za človekom, ale stále sú plaché," hovorí I. Kasalová. Zo šteniatok sú dva psíky a dve fenočky. Jeden psík a jedna fenka sú plaché extrémne. Psíky našťastie neutrpeli prehodením cez vysoký plot vážne zranenia, občas však reagujú ubolene.

"To je hrozné, ruky by im bolo treba dolámať, takýmto ľuďom," pokračuje s plačom I. Kasalová, ktorá túži po dvoch veciach - nájsť párik, ktorý sa takto zachoval psíkom a dostať do útulku z ich rúk aj fenku, mamu šteniatok. "Takýto ľudia si nezaslúžia mať psíkov! Vždy sa dá dohodnúť. Stačí, aby zavolali. Ak máme plno, hľadáme nový domov psíkom cez internet, alebo dočasky, ale takéto niečo spraviť. Ja si neviem ani predstaviť, ako tí ľudia môžu kľudne spávať. Aj preto sme zverejnili video, nech všetci vidia, čoho sú niektorí ľudia schopní. Ja len čakám na telefón, že mi zazvoní ona, tá žena z videa," uzatvára I. Kasalová s tým, že útulok už kontaktovala po zverejnení videa aj polícia, ktorej poskytnú všetky potrebné údaje, aby mohli vypátrať bezcitný párik z videa.