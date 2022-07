Mladý otec len ťažko hľadal slová k tomu, čoho boli s manželkou a ďalšími členmi rodiny svedkami.

Namiesto oddychu strach o syna

Ladislav hovorí, že pôvodne sa vybrali na pekný rodinný výlet, keďže toto miesto ponúka výborné podmienky na relax a oddych pre všetky vekové kategórie. Ani vo sne by mu nenapadlo, že bude bojovať o synov život.

"Sedeli sme s manželkou, so svokrovcami a švagrovcami zhruba 10 - 15 metrov od atrakcie. Zrazu zafúkal silnejší vietor, ale nebol to žiadny uragán alebo tornádo. Vtom zdvihlo skákací hrad asi tri metre nad zem. Všetci sme vyskočili. Vietor sa však v momente oprel do nafukovacieho hradu ešte raz a vyniesol ho do výšky zhruba 6 metrov. Tam sa naklonil a deti lietali vzduchom ako handrové bábiky," rozpráva Ladislav.

Desivé zranenia

Dodáva, že svokor chcel zachytiť Marka, ale nestihol. Chlapec spadol na zámkovú dlažbu a ostal zakrvavený ležať v bezvedomí. Viacerí rodičia, rovnako ako on, naložili zranené deti a svojimi autami sa náhlili do nemocnice. "Po prvotných vyšetreniach nás poslali na CT. Keď som počul rozsah zranení, myslel som si, že odpadnem. Má zlomenú panvu, bedrový kĺb aj stehennú kosť, otras mozgu, rozbitú hlavu a odreniny po celom tele. Hospitalizovali ešte jedno dievča, ktoré museli urgentne operovať. Syn je na ARO, ona na JIS-ke," prezradil otec Plus JEDEN DEŇ čo sa stalo jeho synovi.

Školáčka zbitá na nepoznanie

Moja neter Nelinka (7) tiež bola zranená, ale švagor podpísal reverz a zobral ju domov. Dievčatko sa ani nepodobá na seba. Má narazené rebrá a obitú celú tváričku," spomenie desivé informácie. Je presvedčený, že skákací hrad nebol dostatočne ukotvený. "Som stavbár a mám svoju firmu, my napríklad kotvíme lešenia, aj preto sa v tom vyznám. Stále budeme mať všetci pred očami tie drobné deti, ako zakrvavené ležia v bezvedomí kde-kade po zemi, i to, ako bezradní a plačúci príbuzní ich ratujú," povzdychne si Laco (30). Syn je podľa jeho slov aktuálne v stabilizovanom stave, už prijíma potravu. "Stále dostáva infúzie a lieky proti bolesti. Mal by tu pobudnúť zhruba 12 dní, všetko závisí od hojenia zlomenín. Veríme, že všetko dopadne dobre. Keď sa zamyslím, vzkypí vo mne zlosť, že sme mohli prísť o naše jediné dieťa. Chcem sa poďakovať personálu nemocnice za ich vysoko profesionálny a ľudský prístup, ktorý nám všetkým veľmi pomohol," zdôrazňuje nešťastný otec. Ten pátra po príčinách na vlastnú päsť. "Mám info, že hrad bol pretlakovaný a v podstate ho roztrhlo," stojí si na svojom otec.

Reakcia nemocnice

Prípad už rieši aj polícia. "V nedeľu 17. júla popoludní v katastri obce Valča, okres Martin, došlo za doposiaľ presne nezistených okolností k prevráteniu nafukovacej atrakcie. Pri udalosti utrpelo zranenia päť maloletých osôb. Presný počet bude zisťovaný počas vyšetrovania. Na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné procesné úkony a opatrenia, ktorých súčasťou je aj znalecké skúmanie. Vyšetrovateľ OR Policajného zboru v Martine v súvislosti s touto udalosťou začal trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.