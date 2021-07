Na každú vraždu musí byť motiv. Lenže odpoveď na otázku, prečo by Judita, v čase vraždy 16-ročná gymnazistka, pred dvomi rokmi dobodala svojho kamaráta Tomáša (†16), neexistuje. Napriek tomu poslal súd Juditu do väzenia na 12 rokov a 4 mesiace. Nadriadený súd považoval rozsudok súdu nižšej inštancie za správny. Ale pochybnostii hodnoverne nevysvetlil.

Nezávažila ani zmena v znaleckom posudku týkajúcom sa mechanizmu zranenia rúk v tom čase bezproblémovej študentky. A žiadnu úlohu nezohralo ani to, že u Judity nenašiel znalec z oblasti psychiatrie žiaden sklon k agresivite, vyhýbala sa konfliktom a nemala ani sklony ku klamstvu. "Obžalovaná ako šťastné mladé bezproblémové dieťa bola obklopená enormnou láskou svojich rodičov s črtami silného ochranárstva, ktorí jej súčasne nedokázali nič uprieť, mala dostatok všetkého, aktívne sa rozvíjala vo všetkých smeroch, nebola konfrontovaná so žiadnym materiálnym nedostatkom, nebola zvyknutá, že nedosiahne to, čo si zaumieni,“ napísali krajskí sudcovia pri odôvodňovaní potvrdzujúceho rozsudku.

Podľa nich práve takýto postoj jej rodičov u nej vyvoval silný egoizmus a neschopnosť prehry: "Pri uvedenej kombinácii naozaj stačil banálny nespracovaný problém k nešťastiu, ktoré sa stalo." No a teda sú toho názoru, že Judita vraždila v afekte, čo pripustil aj psychiater.

Rodičia gymnazistky sú presvedčení o jej nevine a jej odsúdenie je pre nich sklamaním. Myslia si, že predložili dôkazy o tom, že Judita vraždu nespáchala. “Zápas o spravodlivosť nikdy nevzdáme. Využijeme všetky zákonné prostriedky, aby sme sa domohli spravodlivosti,” uviedli. Podľa nich bola Judita obvinená, obžalovaná a odsúdená na základe vymyslených tvrdení a vykonštruovaných dôkazov.

V prípade je skutočne viacero nejasností a presvedčivo ich nevysvetlili ani krajskí sudcovia pri vypracovaní rozsudku.

Rodičia Judity poukazujú na chyby vo vyšetrovaní a sú presvedčení, že polícia si prácu neurobila dôkladne. Podľa nich zbabrala obhliadku miesta činu a niektoré nejasnosti nepreverovala vôbec. Nepáči sa im, okrem iného ani to, že obhajobe nebola umožnená previerka Juditinej výpovede na mieste činu.

Tomáš podľa výsledkov pitvy zomrel na stratu krvi v dôsledku mnohopočetných bodných poranení trupu s poranením životne dôležitých orgánov. Mal zasiahnuté životne dôležité orgány - srdce, pľúca, pečeň, obličku. Útok vraj musel trvať niekoľko minút. Nešlo o jednorazový atak. Ako posledné vznikli hlboké bodné poranenia na hrudníku, ktoré prenikli až do srdca a ktoré vznikli v ležiacej polohe poškodeného na chrbte. Podľa žilinského okresného súdu bolo jednoznačne dokázané, že vraždu spáchala gymnazistka a vykonala ju “mimoriadne brutálnym spôsobom, v silnom afekte, s vysoko agresívnym smrtiacim konaním a mimoriadne devastujúcim spôsobom zaútočila na osobu svojho kamaráta, navyše bez zjavného motívu."

Judita po celý čas tvrdila, že nevraždila, ale že jej kamaráta Tomáša zniesol zo sveta 16. mája 2019 neznámy muž. Ten mal zazvoniť v byte na sídlisku Vlčince, kde Judita bývala aj s matkou práve v čase, keď bol Tomáš na odchode. Zabudol si však podľa Juditinej výpovede mobil, tak sa po neho od dverí vrátil. Keď Judita otvorila, muž v montérkach sa vraj predstavil ako odpočtár s tým, že ide skontrolovať elektriku a poistky. “Začal naliehať, že to bude rýchlo a tlačil sa do bytu. Zľakla som sa a zavolala na Tomáša. Keď Tomáš vyšiel spoza rohu, muž už stál vo dverách bytu. Oni sa na seba pár sekúnd iba dívali, ten chlap mal taký divný výraz,“ povedala Judita. Pokračovala tým, že chvíľu sa nič nedialo, no potom vybral muž z tašky nôž a začal útočiť na Tomáša. To, že dievčina bola v inkriminovanom čase vystresovaná, dokazuje aj nahrávka na linku 112, kde volala o pomoc. Je iba ťažko uveriteľné, že by 16-ročné dievča si dokázalo pár sekúnd po vražde vymyslieť legendu vymyslieť legendu o záhadnom mužovi.

No senát žilinského súdu Vladimír Kurák to vidí inak: "Odvolací súd nazerá na výpoveď obžalovanej ako na 'jednoduché detské klamstvo', ktorému uverilo nielen dieťa, ale aj jej rodičia, prejavujúc jej rodičovskú náklonnosť, podporu a lásku, poskytujúc jej aktívne obranu likvidujúcu dané fakty, dôkazy, osočujúcu orgány činné v trestnom konaní a súd."

