Bol nedeľný večer, presne pred rokom, 2. októbra. Na zastávke Zochova v Bratislave čakalo množstvo študentov na autobus 39, ktorý ich mal odviezť na internáty do Mlynskej doliny. Miesto toho však do auta nasadol opitý Dušan Dědeček a v podjazde pod Hodžovým námestím dupol na plyn. Nasledujúcu zákrutu už nezvládol a doslova vyletel na zastávku. V okamihu preťal linku piatich mladučkých životov. Broňa († 21), Marek († 20), Natália († 19), Richard († 19) a Sasha († 20) už na internát nedošli. Zomreli pod kolesami vozidla opitého šoféra. Zmenilo sa však na cestách niečo?

Aj tí, ktorých škodovka nezasiahla, zažili hroznú traumu. Na zastávke v tom čase podľa polície stálo asi 40 ľudí, ktorí boli svedkami toho, ako vozidlo narážalo do ich rovesníkov. Mnohí z nich, napriek šoku, pomáhali zraneným. Spúšť, ktorú po sebe auto zanechalo, prekvapila aj skúsených záchranárov. Super B sa totiž zastavil až niekoľko desiatok metrov za zastávkou, preletel aj cez susednú cestu a zastavil ho až strom. Na mieste, kde študenti zomreli, je dnes malý pomníček.

Vodiča polícia na mieste zadržala, nafúkal totiž. Súd ho na druhý pokus vzal do väzby, v ktorej čaká na definitívny až na rozsudok. Za päť nevinných mladých životov ho poslal prvostupňový súd na 15 rokov do väzenia, teda tri roky za každú z obetí. Dědeček trest prijal a vzdal sa odvolania. Prokurátor sa však odvolal. Súd by mal byť onedlho.

Dnes približne o 19.00 h uzavrú Staromestskú ulicu kvôli pietnej spomienke na obete nehody. „Predpokladaný čas dopravného obmedzenia bude v trvaní niekoľkých desiatok minúť, počas ktorých nebude možný prejazd vozidiel od Hodžovho námestia v smere do Petržalky," informovala polícia.

Spomienku organizujú študenti Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy múzických umení presne rok po nehode. Jej súčasťou bude aj pietny koncert. „Ešte pred ním sa na chvíľu symbolicky zastaví život i doprava na Staromestskej ulici pod „študentskou“ zastávkou Zochova. Obete tragickej nehody si uctíme minútou ticha a tanečným vystúpením, po ktorom bude nasledovať krátke hudobné vystúpenie pred budovou Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU," píšu organizátori na facebooku.

Stále jazdia ožratí

Napriek tomu, že sa vodič zo Zochovej dočkal celonárodného odsúdenia, štatistikou nehodovosti pod vplyvom alkoholu to príliš nepohlo. Polícia takmer denne zverejňuje prípady vodičov, ktorých prichytili pod vplyvom alebo ktorí s alkoholom v krvi spôsobili havárie. K nehode na Zochovej došlo 2. októbra, za celý tento mesiac sa potom na Slovensku stalo pod vplyvom alkoholu 119 nehôd. V novembri ich opití účastníci cestnej premávky spôsobili 101 a v decembre až 136. K miernemu zlepšeniu došlo v januári, kde bolo nehôd s alkoholom 87 a vo februári „len“ 84. Situácia sa však opäť zhoršila v marci a v apríli, keď bolo pod vplyvom alkoholu spôsobených 110 a 102 havárií. V máji bolo nehôd pod vplyvom dokonca 130, v júni len 84, aby v júli opäť ich počet stúpol na 127. V auguste vodiči, ktorí pred jazdou pili spôsobili 118 nehôd.