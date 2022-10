Vinou opitého vodiča prišli piati mladí ľudia o život. O týždeň neskôr, pri streľbe, ďalší dvaja. Rodičia nebohých a ich blízki budú zažívať bolesť zo straty milovaných do konca života. Ako sa dá so smútkom v takýchto chvíľach vyrovnať? Odpoveď má Jana Pitková, ktorá sa venuje smútkovému poradenstvu. Sama totiž v minulosti prišla v jednej sekunde o štyroch členov rodiny.

V smútkovom poradenstve je Jana Pitková z Prešova tou najpovolanejšou. Viac ako akýkoľvek psychológ sa totiž vie vžiť do pocitov človeka, ktorý tragicky prišiel o blízkeho.

Sama takúto situáciu zažila a to najhorším a najbolestivejším spôsobom - naraz prišla o celú rodinu. Pri havárii jej zomrela mama, otec, sestra a malý synovec. Aj preto teraz pomáha iným vyrovnať sa so smútkom. Za svoju prácu s pozostalými získala v roku 2017 titul Slovenka roka v kategórii Charita.

Smrť blízkeho je za každých okolností bolestivá, no obzvlášť tvrdo zasiahne rodičov mŕtvych detí. A desivo neznesiteľná je najmä v prípade, ak mladý život pretne bezcitná nezodpovednosť iného. Vtedy má človek dlho pocit, že sa s tým nikdy nezmieri. No smútková poradkyňa vraví, že so všetkým sa v živote dá vyrovnať.

Zvlášť krutá je smrť mladých ľudí pri nehode na Zochovej najmä spôsobom, akým sa tragédia udiala. Podľa Pitkovej budú to mať smútiaci pozostalí o to ťažšie, že sa budú musieť vyrovnať aj s hnevom na vinníka nehody. A to môže znamenať komplikované smútenie pre jeho náročný proces. Preto mali by vyhľadať pomoc odborníka a nechať sa sprevádzať týmto procesom žiaľu.

Janka založila občianske združenie Kolobeh života s najznámejšou slovenskou vdovou Máriou Demitrovou, v ktorom si navzájom zdieľajú svoju bolesť v smútení siroty, mladé vdovy, vdovcovia či rodičia, ktorí prišli o dieťa: "Každý sa vie v takejto situácii zachraňovať sám, my máme iba tú možnosť a česť, že nás v tej ich najkrehkejšej a najzraniteľnejšej chvíli prijali do svojich životov a že ich na chvíľočku môžeme sprevádzať. My iba ponúkame svoju prítomnosť , radu či potrebné informácie a objatie."

Vraví, že strata blízkeho človeka nás obnaží. Nie sme na to pripravení, stávame sa bezmocnou bábkou nášho smútku: "Zablokuje nám myslenie, všetky naše emócie sú tisícnásobne zostrené a všetko sa nás dotýka viac. Nikdy predtým sme seba samého nezažili v takejto situácii a preto ani nevieme, ako budeme reagovať."

Každý smúti iným spôsobom a to je aj často príčinou toho, že smútiaci členovia rodiny nedokážu spolu komunikovať a priblížiť sa k sebe. Ľahšie sa totiž rozpráva s človekom, ktorý zažil niečo podobné, ale nestratil toho istého človeka ako my: "V náhlom žiali urobíme často veci, ktoré by sme inak nikdy neurobili a ublížime nechtiac druhým ľuďom. Takto nás bolesť poznačí. Sme v nej mnohokrát krutí a neempatickí, nevidíme a nevieme pochopiť, že aj ostatní členovia rodiny smútia. A naopak je často ublížené nám, najmä nevyžiadanými radami a tým, že ľudia nevedia ako sa k smútiacemu správať. Treba si dovoliť smútiť, ale potom treba všetko napraviť, aby nezostávali po nás spálené mosty, v ostatných krivdy a neodpustenia."

Podľa nej je smútenie proces a práca a má štyri úlohy. Prvou je prijať smrť, druhou vyplakať a vysmútiť sa, treťou prispôsobiť sa svetu bez zosnulého, dovoliť si prestať za ním smútiť a nemať pritom výčitky. Štvrtou je vyčleniť časť miesta v dome či vo svojom srdci pre zosnulého.

Tak, aby nám to nebránilo žiť ďalej a vytvárať nové vzťahy. Inak nemáme odsmútené: "Hanbíme sa byť zraniteľní, hanbíme sa plakať, hanbíme sa za svoj neúspech. Prirodzenou zákonitosťou je, že celý život niečo strácame. A potrebujeme sa pripraviť na dve najväčšie straty. S najväčšou pravdepodobnosťou prídeme o zdravie a mladosť. Ak to dožijeme."

Zdôrazňuje, že na Zemi sa deje množstvo zázračných a pekných vecí, ale aj tragédií. A je len naša ilúzia nechcieť to vidieť. No zároveň by sme sa toho nemali báť: "Treba si uvedomiť, že sa to deje, že to bolí, že si to budeme musieť odplakať, odsmútiť, ale že sa tým dá prejsť. A žiť plnohodnotne ďalej. To je sila a alchýmia života. A smrť je jej súčasťou a potrebujeme si uvedomovať našu pominuteľnosť."

Je veľmi ťažké odhadnúť, v akom emociálnom rozpoložení a prežívaní sa pozostalí nachádzajú, pretože je to veľmi krátky čas od nehody. Smútenie je podľa Pitkovej veľmi individuálne. To, čo nastupuje po takejto informácii, najmä ak ide o rodičov, ktorí stratili deti a takýmto spôsobom, nastáva z jej osobných skúseností nastáva obrovský šok.

V ňom nás telo chráni tým, že nás odpojí od našich pocitov a emócií, lebo by sme neboli schopní prežiť takúto správu aby sme sa nezbláznili a aby sme sa nezbláznili. Preto sa dostávame do emocionálneho šoku. A ten môže znamenať aj to, že úplne sa odpojíme od emócií a hodí nás to do stavu popierania: "Je to naša ochrana, keď necítime nič." Človek v tomto stave nemusí vôbec nič cítiť alebo ani nedokáže plakať: "Hlava to nedokáže prijať a popiera, že sa niečo stalo."

Ak je človek v tejto fáze, neprežíva ani hnev. Ten nastupuje až vtedy, keď nás hlava pustí a prijmeme to, čo sa stalo: "Potrebujeme naše prežívanie štrukturovať na nejaký cieľ. A ten cieľ je hnev. Lebo emócie nás hodia do silnej energie, silného náboja a k nemu má najbližšie hnev. Vtedy je veľmi dôležité, aby sme ten hnev nepotlačili v sebe a dali ho von všetkými možnými spôsobmi. Ale tak, aby sme niktomu neublížili."