Rodinný výlet sa v sekunde zmenil na rodinnú tragédiu - čelnú zrážku dvoch osobných vozidiel neprežili manželia Eva (†31) a Marek (†37), ani dcérka Prea Sofia (†8). Ich ročný synček Timon prežil ako jediný. Zo slov svedkyne, ktorá sa nachádzala na mieste v čase tragédie, mrazí. "Maličkú dcérku sa snažili záchranári oživovať, no nepodarilo sa," povedala pre Noviny TV JOJ. Chlapčeka, ktorý bol v autosedačke na zadnom sedadle, vytiahli z auta a kým si ho neprevzali záchranári, tak ho tíšila na rukách. "Vybrali chlapčeka, dali ho do ruky jednej pani, ale tam strašne plačkal, tak ja som si ho zobrala, hladkala som ho. Bol v poriadku, chvalabohu," opísala chvíle hrôzy.

Timonko sa aktuálne sa nachádza vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Hovorca nemocnice Ján Baček potvrdil, že stav dieťaťa je stabilizovaný, no je priskoro hovoriť o tom, aký bude ďalší postup. "Stále je na JIS-ke. Čo sa ale týka odovzdania pacienta, bude to musieť celé prebehnúť prostredníctvom sociálky. Takže kedy to bude, ťažko povedať. Všetko sa musí papierovo dotiahnuť," vysvetlil Baček. Potvrdil, že chlapčeka navštevuje v nemocnici najbližšia rodina - starí a krstní rodičia.

Ako sa vyjadrila mama nebohého Mareka, si prečítajte na ďalšej strane: