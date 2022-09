Podľa vyjadrení blízkych nebohej Iriny, malo ísť zo strany jej expartnera o jasný úmysel. Irina a Marián tvorili ešte v nedávnej minulosti pár, no rozišli sa a dôvodom mala byť údajne nevera zo strany muža. Po Irine zostal 17-ročný syn Markus, ktorý aktuálne býva so svojím otcom v Revúcej.

“Ich vzťah nebol dobrý, on mamu podvádzal. Vyhrážky tam neboli, ale ja viem, a aj mama mi vždy vravela, že on je psychopat. Sám som počul, keď raz na svoju bývalú manželku povedal, keď videl nejakú reportáž v TV novinách ohľadom toho, že niekto zrazil niekoho na prechode, že za 5 rokov by kľudne aj on tú svoju exmanželku zrazil,” povedal pre Plus jeden deň Markus.

POZRITE SI FOTO Z TRAGICKEJ "NEHODY" >>>

Úmysel zo strany Mariána bol podľa jeho slov jednoznačný, pretože Irinu prenasledoval v deň, keď sa tragédia odohrala. “Sama mi volala a povedala, že ju čakal v Rohožnej pri motoreste, dokonca kontaktoval aj mňa v ten deň, že kde som a ako idem domov. Takže on veľmi dobre vedel čo robí. Ku koncu vzťahu mamu urážal, ponižoval, neskôr mal milenku a to viedlo k ich rozchodu,” priznal Markus s tým, že muž dobre vedel, čo robí.

Čo sa stalo po tom, ako Irina zavolala polícii? DOČÍTATE SA NA ĎALŠEJ STRANE >>>