Tvrdá správa pre Alexa (16) a jeho rodinu: Útočník so sekerou zostáva vo väzbe! ×

Slovákov po útoku na Zámockej vydesil ďalší ohavný prípad nevídanej brutality. Iba 16-ročný tínedžer napochodoval do školy so sekerou v taške. Po zvonení s ňou sekol jednu spolužiačku do hlavy a ďalšieho chlapca zranil.