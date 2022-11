Slovensko aktuálne žije prípadom dvoch chlapcov, ktorí zhodou náhod obaja sú Alexovia a zviditeľnili sa tým, že do školy prišli so sekerami. Mladší (14) plánoval zabiť spolužiakov a učiteľov v ZŠ v Mníšku nad Hnilcom a starší (16) v Strednej odbornej škole v Novákoch.

Zatiaľ čo stredoškolákovi Alexandrovi B. sa podarilo zaútočiť a zraniť dvoch spolužiakov, zédeeškára Alexa P. stihli odhaliť a zabrániť mu v dokonaní hrozného plánu.

Súdy neobmäkčil

Práve o sťažnosti mladistvého východniara voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o jeho zotrvaní vo väzbe rozhodoval v uplynulých dňoch Najvyšší súd SR. Ten sa stotožnil s výrokom súdu nižšieho stupňa z možnej obavy z úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu a ponechal ho vo väzbe. "Senát ponuku na prevzatie záruky za ďalšie správanie mladistvého obvineného neprijal," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Namiesto školy basa

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mladistvého zadržala v októbri. Čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Chlapec prišiel do Základnej školy v Mníšku nad Hnilcom so sekerou, kde plánoval zabiť žiakov i pedagógov. Ich zoznam si mal pripraviť už dávnejšie

POZRITE SI FOTO V GALÉRII >>>

To, že plán Alexa nebol len skratom (tvrdí to jeho matka ), svedčia výhražné textovky, ktoré posielal spolužiakom, s ktorými sa dostal do konfliktu."Nikto to neriešil, brali to ako vtip. Tieto veci sa bežne dejú na sociálnych sieťach, tak sa to stalo ako keby riadnou súčasťou nášho života. Ako vidíme, podcenili sme to. V prvom rade žiaci, že to neohlásili, keď už nie nám v škole, tak rodičom," uviedla tesne po události učiteľka zo školy, ktorú Alex navštevoval. S ohľadom na situáciu v obci si želala ostať v anonymite.

Obhajoba syna

Pedagogička ostro vystúpila proti tvrdeniu Alexova matky Tamary. "Reči o migréne, šikanovní a natáčaní videa sú len jej výhovorky a ospravedlňovanie konanie vlastného syna. Chlapec býva v dome so samými ženami - s mamou, jej slobodnou sestrou a babkou. Donedávna s nimi žila aj neter Tamary, ale tá sa po vydaji odsťahovala. Všetci Alexa rozmaznávali a robil si pri nich, čo chcel. Nikto na neho nezvýšil hlas, ani ho neudrel a tu je výsledok," prízvukuje pedagogička.

Viac fotografií z predvedenia Alexa na súd nájdete v galérii >>>

Žiadne neviniatko

Je presvedčená, že Alexovi chýba mužský vzor. "Tamara robila v minulosti v Česku odtiaľ prišla síce s dieťaťom, ale bez muža. K tomu, čo žiak plánoval urobiť, si myslím, že prispelo viacero okolností," hovorí tajnostkársky."Zhruba pred pol rokom sa Alex ešte s jedným Rómom dostal do potýčky s miestnym chlapcom, ale nie z ich etnika. Zbili ho a otec zraneného podal trestné oznámenie. Riešila to síce polícia, ale uhrala to do autu a bitkári vyviazli bez trestu. Otec zbitého stiahol trestné oznámenie, nikto nevedel prečo. V Mníšku sa teraz začalo hovoriť, že zrejme v spojitosti s prípadom so sekerou niekto upozornil policajtov aj na tento starší prípad...," spomenie žena dávnejší incident.

Čítajte na ďalšej strane, kto ako jediný zareagoval na bitku a čo urobil, tiež prečo vstúpil na scénu biologický otec Alexa >>>