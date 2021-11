Doživotne odsúdený nájomný vrah mafie Alojz Kromka prezývaný Čistič sa vo štvrtok postavil pred súd. Tentoraz ako svedok. Mal vypovedať na pojednávaní so štartérom Mikuláša Černáka, ktorý chce dosiahnuť obnovu konania. Na Čističa však sudca spustil taký krik, že to kedysi obávanému zabijakovi vyrazilo dych!

Bývalý Černákov štartér Slavomír Surový požiadal o obnovu konania. V roku 2011 ho prešovský súd odsúdili na 15-ročné väzenie pre vraždu Petra Klešča a pokusu o vraždu Jozefa Holuba - brata nebohého bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba z roku 1997. Predchádzala im vražda Čističovho brata Jozefa Kromku.

Podľa súdu ich spáchali Ladislav Badó, Dušan Borženský a Alexander Horváth a už nebohí Štefan Fabián a Peter Klešč z gangu holubovcov. Z pomsty za to, že sa Kromkov brat Čistič pokúsil pár dní predtým spáchať atentát na R. Holuba na benzínke v Košiciach. Skutky súviseli s bojom konkurenčných skupín v podsvetí. Surový však tvrdí, že bol odsúdený nevinne. "Černák sa priznal že tento skutok organizoval, menoval páchateľov. Kromka sa priznal, že to spravil on. Popísal vo svojej výpovedi vo veci vraždy Róberta Holuba, s kým sa dopredu dohodol na vražde Klešča a menoval páchateľov, ktorí to išli urobiť. Mali to byť Szatmáry, Sisák, Kromka," vyhlásil Surový. V jeho prospech už pred súdom vypovedali Alexander Horváth a Mikuláš Černák.

Svoju nádej na dosiahnutie nového procesu videl aj vo svedectve bývalého hrdloreza mafie Alojza Čističa (55). Toho síce z jeho cely v jednej z najprísnejšie strážených väzníc na prešovský súd priviezla ozbrojená eskorta, no s tým, čo sa udeje v súdnej sieni, nerátal ani jeden z väzňov.

Pojednávanie, ktoré malo začať hodinu pred poludním, mohol sudca otvoriť až o pol hodinu neskôr. Pre zlú dopravnú situáciu totiž meškala Surového obhajkyňa z Banskej Bystrice. Keď dorazila, do pojednávacej miestnosti eskorta priviedla po jednom oboch odsúdených. Lojza Kromku sprevádzali štyria ozbrojení kukláči.

Pred jeho výpoveďou ho predseda senátu Marián Polaček poučil, žeo jeho výsluch požiadala obhajoba a opýtal sa, či mu bráni niečo vypovedať. "Áno. Bráni mi to, že Ladislav Badó sa Černákom v base dohadovali." Hneď potom nastala situácia, ktorú nik nečakal a všetci zostali ako paralyzovaní.

Sudca následne povolil klásť otázky Čističovi Surového obhajkyni. Tá ho vyzvala, aby povedal dôvody svojho rozhodnutia. "Badó je s Černákom v kontakte päť rokov a dával mu inštrukcie, ako má vypovedať proti mne. Títo dvaja darebáci sa dohodli, Badó mu to na vychádzke diktoval," stále húdol svoje. Surový na to zareagoval: "Černák moju nevinu dosvedčil ešte v roku 2015 počas procesu pre vraždu Róberta Holuba." Žiadosť obhajoby o výsluch svedka Igora Laurenčíka Polaček zamietol. To, či Surovému povolí obnovu, súd rozhodne 17. decembra.

