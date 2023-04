Históriou Slovenska otriaslo už viacero hrozivých vrážd. Máloktoré prípady však prekonávajú krvilačné besnenie sériového vraha Jozefa Slováka, ktorému sa hovorí aj škrtič žien. Dnes sa vie o štyroch jeho obetiach, no predpokladá sa, že skutočný počet vrážd je vyšší.

Sériový vrah "skrtič žien" Jozef Slovák mal vraj mozog šachistu a hovorilo sa o ňom, že je nadpriemerne inteligentný. Na prvý pohľad by teda pravdepodobne nikto neodhadol, akých zverstiev je tento muž zo Záhoria schopný.

Počas života bol osemkrát trestaný a súdni znalci ho jednoznačne označili za psychopatickú osobnosť. Egocentrizmus, agresivita či výbušnosť tvorili hlavnú časť jeho osobnosti. A síce Slovák útočil výhradne na mladé ženy, žiadna sexuálna deviácia sa u neho nepotvrdila.

Prvú vraždu spáchal už v roku 1978. Za obeť mu padla 21-ročná Juhoslovanka, ktorú si vyhliadol po ceste vo vlaku. Vylákal ju do lesa na bratislavskej Železnej studničke, kde sa pokúsil o súlož. Keďže sa však bránila, nemilosrdne ju uškrtil. Jej telo potom zahádzal listami a drevom.

Často sa vydával za policajta či kriminalistu. Ľahšie takto prekonával prekážky pri zoznamovaní sa. Prezentoval sa falošnými služobnými preukazmi na rôzne mená, ktoré si sám vytvoril.

Jeho ďalšou obeťou sa stala iba 16-ročná Monika. V roku 1990 ju pri Prahe zavraždil pravdepodobne kvôli väčšiemu finančnému balíku, ktorý pri sebe mala. Niekoľkokrát ju strelil plynovou zbraňou, to jej však život nevzalo. Svoju obeť nakoniec ubil k smrti, pričom ku mŕtvole sa po pár dňoch vrátil, aby jej dal do vrecka cestovný lístok z vlaku, čím chcel zmiasť políciu.

Ďalšiu vraždu spáchal o 17 dní v Bratislave. Odniesla si to 18-ročný Vladislava s ktorou sa zoznámil vo vlaku. Ako v prvom prípade, aj ju vylákal do lesa, kde ju úderom lakťu do krku pripravil o život. Jej mŕtvolu zahádzal lístím. Kriminalistov sa k tejto vražde priznal a sám ich doviedol k jej pozostatkom.

Medzitým sa Slovák dostal do väzenia, kde sa od spoluväzňa dopočul o jeho priateľke, 17-ročnej Diane. Kvôli sporom, ktoré medzi sebou mali, ju po prepustení vyhľadal. Obeti sa predstavil ako kapitán personálu väzenia, ktorý jej zabezpečí stretnutie s priateľom. V lese ju potom viacerými údermi zavraždil.

Poslednú vraždu spáchal v roku 1991. S 18-ročnou Annou sa zoznámil v byte jej matky. Na Železnej studničke ju ubil drevenou palicou a ako v ostatných prípadoch, jej telo zahádzal lístím. Polícií sa neskôr k vražde priznal a taktiež ich zaviedol na miesto činu. Za svoje besnenie dostal doživotie.