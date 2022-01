Predseda technickej komisie Národnej asociácie horských vodcov SR Michal Gerčák (40) vysvetľuje, že podrobnú správu k ostatnej tragédii na Podbanskom, kde v stredu trojica skialpinistov spustila lavínu a jeden z nich nešťastie neprežil, Stredisko lavínovej prevencie ešte len vydá, keďže sa robí o 1-2 dni po udalosti, aj preto je ešte predčasné robiť závery o tom, čo sa podpísalo pod nešťastie.

Ignorovali výstrahu

"Ak beriem do úvahy správy z HZS a vývin počasia, veľkým problémom bol v pondelok silný vietor so snežením, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky. Sneh sa naukladal práve v žľabe, ktorý sa trojica skialpinistov rozhodla zlyžovať, čo bolo veľmi zlé rozhodnutie aj s ohľadom na to, že bol vyhlásený tretí lavínový stupeň. Muži mali kompletný lavínový výstroj. Bolo šťastím, že jeden ostal mimo dráhy lavíny a mohol privolať pomoc a vyhrabať jedného z kriticky zasypaných kolegov, ten druhý už toľko šťastia nemal," hovorí šéf horských vodcov.

Nepísané pravidlo

Vysvetľuje, že chybou bolo, že vstúpili na svah všetci traja naraz, nie postupne. Keby ostali dvaja na svahu a zasypalo by len jedného, bola by väčšia šanca na jeho záchranu. "Nie je dobré lyžovať vedľa seba, ale ani v miernom rozostupe, keďže zaťažíme svah väčšou váhou, ako keď sú vzdialenejšie tzv. odľahčovacie rozostupy. Ak sa vyberieme do hôr ako súčasť nejakej skupiny, v horách to nefunguje tak, že sme tam sami za seba, ale musíme dávať pozor na druhých, aby sme v prípade potreby vedeli včas zakročiť a pomôcť kolegom a privolať pomoc. Ak toto nepísané pravidlo nedodržíme alebo ho podceníme, môže sa stať, že lavína zasype všetkých a nádej na záchranu je tam minimálna," prízvukuje Michal Gerčák.