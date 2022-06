Ženy vraždil a s ich mŕtvoly následne súložil. Svoje obete napádal v spánku po tom, ako sa im vlámal do obydlí cez pootvorené okno. Zabíjal ich údermi palicou do hlavy. Z miesta činu si brával cennosti. Takto vyčíňal v Bratislave, Mníchove aj v Amsterdame. Nikdy sa nepriznal. No usvedčiť ho raz pomohla náhoda.

Ondrej Rigo bol považovaný za najzákernejšieho sériového vraha vyčíňajúceho v Európe. V trenčianskej väznici si odpykával doživotný trest za vraždu 8 žien a maloletého chlapca. Zameriaval sa na staré a osamelé ženy bývajúce v prízemných bytoch. Útočil vždy za tmy, na ruky si navliekol ponožky, aby nezanechal odtlačky prstov. Po vražde obeť od hlavy do pol pása prikryl a sexuálne zneužil, potom si zapálil a ohorok ako aj vražednú zbraň nechal na mieste činu.

Narodil sa v Modre, ako tínedžer skončil aj so súrodencami v detskom domove. Prvú manželku mal z Popradu, o druhej sa nevie. No keď v rokoch 1990 až 1992 vraždil, bol ženatý. V tom čase Bratislavčanky v strachu spávali pri zasvietených lampách a na noc si zatvárali okná aj v horúčavách. Pracoval v bratislavskom hoteli Carlton ako šatniar, tam ho aj zatkli, v deň spáchania poslednej vraždy. Nemal na sebe ponožky, nechal ich pri svojej poslednej obeti. A na oblečení krv, no policajtom sa snažil nahovoriť, že je to sirup.

Odsúdili ho na doživotie 7. decembra 1994. Jeho brutálne útoky prežila iba Jana (31), ktorá bývala na prvom poschodí na Kutuzovovej ulici. V noci sa zobudila na to, ako ju nejaký gauner udiera do hlavy. Stál nad ňou chlap s násadou od motyky a snažil sa ju zabiť. Ale ona mu to prekazila. Nielenže bola fyzicky aktívna, ale vedela aj aktívne reagovať. Čo si jeho obeť všimla na jeho nohaviciach v rozkroku a ako sa Rigo hájil? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

