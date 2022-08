Náhly VÝPADOK elektriny v bojnickej nemocnici: Prípad rieši polícia! Čo sa stalo? ×

Výpadok elektrickej energie v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spôsobil v stredu popoludní vodič BMW, keď narazil so svojím autom do rozvodnej skrine v jej areáli.