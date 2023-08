Na sobotňajšie vyčíňanie muža, ktorý sa po známej Mostnej ulici v Nitre prechádzal nahý a udrel policajta, len tak svedkovia nezabudnú! Z psychiatrie ho už pustili, no jeho kroky si to namierili opäť do spoločnosti mestských policajtov.

30-ročný Mikuláš, ktorý približne o jednej v noci z piatka (4.8.) na sobotu dal mestskému policajtovi v Nitre facku, skrotol. „Ja chcem prísť aj zajtra, keď bude robiť. Môžete mu povedať, že sa mu ospravedlňujem za to? Že ma to mrzí a chcem to vyriešiť normálne,“ hovorí vo videu na sociálnej sieti jednému z nitrianskych mestských policajtov. Od toho chcel, aby jeho ospravedlnenie odkázal kolegovi, ktorému Mikuláš uštedril úder do ľavého líca.

Ten nasledoval po tom, čo hliadka dvoch mestských policajtov pribehla za obnaženým 30-ročným mužom, ktorý sa premával po Mostnej ulici v Nitre. Muža následne previezli na vlastnú žiadosť na psychiatriu do Fakultnej nemocnice Nitra. Podľa náčelníka tunajšej mestskej polície Erika Duchoňa javil naháč známky požitia omamných látok. Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zistiť, že v krvi mu našli stopy po kokaíne i marihuane. S Mikulášom sme sa opakovane pokúšali telefonicky skontaktovať, no aj napriek jeho deklarovanej ochote sa nám to nepodarilo. Jednoducho sa odmlčal.

Objavili sa však informácie, že mestská polícia údajne facku riešiť ani nechcela

Zasiahla až polícia. „My sme s prokurátorom nekomunikovali. Ja som komunikoval osobne s vyšetrovateľkou, a mne ten kolega (napadnutý, pozn. red.) telefonoval a vravel mi niečo také, že sa dohadoval s tou vyšetrovateľkou, ako postupovať. Že ak nebol zranený, je dosť možné, že sa ten útok nebude riešiť, ale to je na vyšetrovateľke,“ vysvetľuje pre Plusku náčelník nitrianskych mestských policajtov.

„Nedisponujeme informáciami o tom, že mestská polícia prečin útoku na verejného činiteľa nechcela riešiť, resp. nechcela podávať trestné oznámenie,“ vraví pre Plus JEDEN DEŇ Jaroslav Maček, nitriansky prokurátor. „Prokuratúra sa v predmetnej trestnej veci angažuje z dôvodu, že je preukázané, že došlo k spáchaniu skutku, ktorý má znaky trestného činu a prokurátor vykonáva dozor na dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní, t. j. po začatí trestného stíhania. Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci vydala vyšetrovateľka OR OZ v Nitre 5. augusta 2023.“

Doposiaľ však nikomu obvinenie vznesené nebolo. Tridsiatnika Mikuláša, ktorý mal byť podľa našich informácií tento rok už trikrát hospitalizovaný na psychiatrii, z nej po víkende prepustili.

Psychiatrička a sexuologička Danica Caisová pre náš portál vysvetľuje, že forma liečby - či už ambulantná, alebo formou hospitalizácie, závisí od konkrétneho pacienta. Zároveň vidí dve príčiny konania, aké predviedol nitriansky naháč v noci z piatka na sobotu. „Za odhaľovaním sa na verejnosti môžu byť drogy - pod ich vplyvom sa pozoblieka a správa sa takýmto spôsobom, alebo za týmto konaním môže byť muž, ktorého sexualitu nie je väčšinová a nazýva sa to exhibicionizmus. Je potrebné, aby sa v rámci náhľadovej seuxologickej liečby naučili títo ľudia realizovať svoju deviantnu sexualitu v medziach zákona.“

Príčinou môže byť aj bipolárna afektívna porucha - teda prudké zmeny nálad. Ide o závažné duševné ochorenie. Caisová preto vysvetľuje, že aj keď dnes sa popularizuje návšteva psychiatrickej ambulancie, okolie, či dokonca samotný pacient, sa za to častokrát hanbia. „Je pravdou, že rodiny o svojich členoch vedia podstatne málo, ako by sme čakali. Rodina by mala spolupracovať s psychiatrickou ambulanciou, lebo môže ponúknuť cenné informácie o správaní sa tohto človeka, aby dokázali lekári pomôcť liečbou,“ dodáva psychiatrička a sexuologička.

