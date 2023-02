Na oddelení pri okienku vysvetlil vyholenému policajtovi Borisovi Š. dôvod, pre ktorý prišiel. Ten krátko nato zareagoval: "Do p***, čo, chcete nás tu nakaziť? Vypadnite si sadnúť a zavrite okno. Ste hluchý? ...“ ziapal policajt. Jeho nadávky pokračovali aj potom, keď mu Švihran poskytoval cez zatvorené okienko osobné údaje. "Vulgarizmy sa len tak sypali, vynadal mi do k***, buz*** a posielal ma do p***. Keď konečne otvoril okienko, dal mi na podpis dva papiere so spísaným záznamom. Povedal, aby som to podpísal, jeden si zobral a vypadol!"

"Pomoc" kolegov

Mladík si ďalšie urážky policajta na svoju adresu vypočul aj potom, čo si balil veci i pri odchode z oddelenia. Doma sa posťažoval rodičom a následne napísal status o tom, čo zažil. "Predsa nie je možné, aby ma niekto, kto nemá svoj deň, označil za b*zeranta a môj hlas za b**erantský," pripomenul udalosť spred takmer troch rokov. Dodal, že neskôr podal na muža v uniforme sťažnosť. Prišiel však šok. "Dostal som predvolanie na políciu, že aj Boris Š. podal na mňa trestné oznámenie za úmyselné ohováranie. Tvrdil, že som si historku vymyslel s cieľom poškodiť jeho meno. Dvaja kolegovia z oddelenia mu potvrdili jeho verziu," netajil sklamanie.

Neuveriteľný zvrat

Švihran si až neskôr uvedomil, že absurdnú situáciu zrejme podcenil a na výsluchy mal chodiť radšej s právnikom. "Výsledok? Bol som obžalovaný za úmyselné ohováranie. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, za facebookový status o hrubom homofóbnom pochybení polície môžem skončiť vo väzení na 1 - 5 rokov," prízvukuje Ivor, ktorý má informácie a nielen zo sociálnych sieti o negatívnych skúsenostiach LGBTI ľudí najmä s políciou. Prípad skončil vlani v októbri pred sudcom Okresného súdu Bratislava II, kedy vypočuli obžalovaného, poškodeného a jedného svedka. Sudca napokon pojednávanie odročil na január 2023.

Stres mu škodí

Švihran, ktorý je pokojný a nekonfliktný človek toto naťahovanie po súdoch znáša veľmi zle. Priznal dokonca aj zdravotné problémy, ktoré mu privodila nemožnosť dovolať sa spravodlivosti v kauze údajného ohovárania policajta.

