V marci 2020 sa muž na sociálnej sieti podelil s nemilou skúsenosťou s policajtom z OO PZ Trnávka, kam prišiel nahlásiť stratu občianskeho preukazu.

Zle sa vyspal?

Na oddelení pri okienku vysvetlil vyholenému a vyšportovanému policajtovi Borisovi Š. dôvod, pre ktorý prišiel. Ten krátko nato zareagoval neprimerane. Povedal zhruba: "Do p***, čo, chcete nás tu nakaziť? Vypadnite si sadnúť a zavrite okno. Ste hluchý? Tam si sadnite...! Nepočuli ste správy? Nemáte čo chodiť po verejnosti,“ ziapal policajt. Jeho nadávky pokračovali aj potom, keď mu Švihran poskytoval cez zatvorené okienko svoje osobné údaje. "Vulgarizmy sa len tak sypali, vynadal mi do k***, buz*** a posielal ma do p***. Keď konečne otvoril okienko, dal mi na podpis dva papiere so spísaným oznámením. Povedal, aby som to podpísal, jeden si zobral a vypadol."

Ako utrhnutý z reťaze

Mladík si ďalšie urážky policajta na svoju adresu vypočul aj potom, čo si odkladal veci i pri odchode z oddelenia. Doma sa posťažoval rodičom a následne napísal status o tom, čo zažil. "Predsa nie je možné, aby ma niekto, kto nemá svoj deň, označil za b*** a môj hlas za b***ý," pripomenul udalosť spred viac než dvoch rokov. Mnohé médiá ho vtedy kontaktovali a následne sa kauze venovali.

Najlepšia obrana je útok

Neskôr podal oficiálnu sťažnosť na správanie policajta. "O pár dní som dostal predvolanie na políciu, že službukonajúci policajt podal na mňa trestné oznámenie za úmyselné ohováranie. Moja verzia udalosti mala byť podľa jeho slov vymyslená s cieľom poškodiť mu meno. Výpoveďou ho podporili aj dvaja kolegovia z oddelenia," netají sklamanie.

Neuveriteľný zvrat

Švihran si uvedomuje, že absurdnú situáciu zrejme podcenil a na výsluchy nemal chodiť bez právnika. "Výsledok? Dnes som obžalovaný za úmyselné ohováranie v možnom trestnom rozsahu 1 až 5 rokov. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, za facebookový status o hrubom homofóbnom pochybení polície môžem skončiť vo väzení," prízvukuje Ivor.

Negatívne skúsenosti sa množia

Dodáva, že po nenávistnej vražde Juraja a Matúša sa na Slovensku výrazne zvýšila citlivosť na homofóbiu. "Takmer každý deň sa plnia sociálne siete negatívnymi skúsenosťami LGBTI ľudí so štátnymi orgánmi, najmä s políciou. Bez ohľadu na to, ako sa skončí môj nezmyselný prípad na Okresnom súde Bratislava II, čaká nás ešte dlhá cesta k tolerancii. Držte mi, prosím, palce," uzavrel vyjadrenie tesne pred hlavným pojednávaním Ivor Švihran.

To trvalo takmer tri hodiny, mladík ho zhodnotil ako náročné. Jeho priebeh zhrnul hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. "Okresný súd Bratislava II odročil hlavné pojednávania na deň 24. 1. 2023. Dnes boli vypočutí obžalovaný, poškodený a jeden svedok."