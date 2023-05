Odporné! Aj takto v polovici apríla hodnotila verejnosť to, čo urobila skupina rybárov, ktorým ani tento titul podľa mnohých nepatrí. Ľudí šokovali videá, ktoré sa vtedy objavili na internete – na nich sa partia mužov zabávala na týraní labute a kapra. Prípad krátko na to prevzala enviropolícia.

Ak niekto čakal exemplárny trest, mýlil sa, a to aj preto, že hlavný aktér je medzi rybármi známa firma a nie je to žiadne neviniatko, už neraz bol za obdobné konanie disciplinárne riešený. Polícia na základe novely trestného zákona vyhodnotila zaobchádzanie osoby so spomenutými živočíchmi nie ako trestný čin, ale priestupok. Prípad následnej riešil Okresný úrad životného prostredia a veterinárna správa a Bratislavčan Ján obišiel s pokutou 650 eur. To, či ju aj reálne zaplatil sa nám nepodarilo zistiť.

Tí, ktorí prípad od začiatku sledovali a poukázali na neho sú pobúrení, nepáči sa im, že Ján z toho vyviazol tak ľahko aj s ohľadom na to, aký šok museli labuť a kapor zažiť. Videá vypovedajú o udalosti dostatočne jasne.

Nemiestna zábavka

Jeden z partie chlapov najskôr jedlom priláka labuť bližšie k brehu, potom ju zdrapí za krk a vytiahne z vody. Jeho kumpáni sa na tom mimoriadne zabávajú, a keď vták začne syčať (takto prejavuje svoju nespokojnosť - pozn. red.), ozve sa: "Zle ti došlo? Daj si pivo!" Nato druhý chytí labuť za krk, otvorí jej zobák a leje doň pivo z plechovky. Ešte predtým, ako vystresovaného vtáka pustia, napodobňujú s ním sex. V ďalšom videu sa jeden z nich hrá na futbalistu, pričom chytí do ruky kapra, vyhodí ho do vzduchu a odkopne smerom k vode.

Bez zľutovania



Záznamy zachytávajúce neľudské správanie vzhliadli krátko po incidente státisíce ľudí, ktorých osud bezbranných tvorov nenechal ľahostajnými. Aj vďaka tomu sa podarilo vtedy vypátrať necitlivú osobu. V rybárskych kruhoch je Ján známy údajne ako pytliak a viacerí rybári majú na neho ťažké srdce. V marci dokonca riešili jeho nelegálny predaj veľkých kaprov do súkromných rybníkov.

Z komentárov, ktoré zaplavili sociálnu sieť, vyplynulo, že muž nemá žiadnu stálu prácu, živí sa len pytliactvom a často prebýva v chatke na brehu Dunaja. "Je len otázkou času, kedy opäť urobí niečo podobné. On je nepoučiteľný," povedal rybár Martin zo Šamorína, ktorému sa trest vôbec nepozdáva. "Je výsmechom všetkých slušných ľudí!"

