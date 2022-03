Ten je od soboty vo väzbe a horzí mu 20-25 rokov za mrežami, až doživotie. Dvojica má aj dcérku Vanesku (7), ktorá v podstate prišla o oboch rodičov a aktuálne sa nachádza u rodičov matky v Detve. Odborníčka nám priblížila, aký dopad môže mať táto tragédia na jej ďalšie fungovanie.

Bratislavská psychoterapeutka Renáta Kočišová vysvetľuje, že ide o veľmi desivú udalosť, pri ktorej dieťa utrpelo obrovskú traumu, lebo prišlo naraz v podstate o oboch rodičov. Skrátka stratilo bezpečie.

“Neviem o tej rodine a ich vzťahoch žiadne detaily, takže odpovedať na otázky, aký to bude mať dopad na dieťa a ako sa to odrazí vo vzťahu k otcovi a k mužom, sa nedá predpovedať ako z vešteckej gule,” približuje s tým, že detská psychika ešte nie je schopná spracovať takúto vec a najlepšie by bolo ju pred takouto krutou pravdou ochrániť.

Podľa jej slov takáto tragédia môže dieťaťu spôsobiť stratu dôvery, že svet je dobrý a prívetivý. Môže to tiež spôsobiť rozštiepenie psychiky, kedy jedna časť nechce nič vedieť o strate, ktorú zažilo a druhá sa snaží prežiť. Dieťa sa snaží ochrániť tým, že sa akoby odpojí od svojich pocitov, ktoré spôsobila strata matky aj otca, pretože sú neznesiteľné.

“Môže cítiť strach z opustenia, hnev, bolesť a smútok. Ak sa v detskom veku udeje takéto veľké zranenie, dieťa stráca istotu v živote, čelí veľkej bezmocnosti, môže upadnúť do regresu a stiahnutia a rovnako to môže mať vplyv na jeho utváranie neskorších vzťahov v dospelosti a sebaistotu,” ozrejmuje Kočišová.

Takýto zásah do vzťahov v rodine znamená absolútne ohrozenie základných stavebných kameňov, na ktorých má dieťa postavený svoj svet. Preto bude podľa odborníčky potrebovať náhradné vzťahové osoby, ktoré úlohu rodičov zastúpia a bude potrebovať, aby s ním niekto hovoril, keď bude mať otázky.

