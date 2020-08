Marián Neupauer (†43) zo Stropkova miloval deti a s nimi aj zomrel. Spolu so svojim synovcom Dávidkom a ďalšími tromi malými futbalistami zahynul pri nehode dodávky na Liptove počas spoločného výletu. Zostali po ňom dve deti - Majko (2) a postihnutá Janka (8). Jeho manželka tak zostala v nezávideniahodnej situácii.

Marián a Janka sa nedávno obrátili na ľudí o pomoc pri rehabilitácii ich krásneho, no postihnutého dievčatka. Usmievavé slniečko Janka (8), s peknou okrúhlou tváričkou a dlhými hustými vláskami, je totiž nevládne, nechodí a nekomunikuje. Je úplne odkázaná na rodičov. Lenže kým doteraz boli na starostlivosť o ňu Neupauerovci dvaja, po Majovej smrti zostala táto ťažká úloha na pleciach vdovy Janky.

Tá si už pritom užila svoje. Pri pôrode jej praskla pupočná šnúra, nastal kolaps a dieťatko museli oživovať. Našťastie, lekárom sa to podarilo, no bábätku sa poškodil mozog a diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu a epilepsiu. A tak je dievčatko závislé od svojich blízkych. “Je ležiaca, sama nevie urobiť nič. Nevie, že má ruky, nevie ich ovládať,”vraví matka. Janku musia ju kŕmiť, prebaľovať, polohovať, dokáže iba ležať. Ťažko sa jej prehĺta, často ju trápia bolesti brucha, dostáva svalové kŕče. “Najväčším problémom je to, že nekomunikuje. Takže ak má nejaké ťažkosti, nevie sa vyjadriť,” vysvetľuje.

Nádejou na čiastočné zlepšenie jej zdravotného stavu predstavujú sú rehabilitačné pobyty. Tie však stoja majland a tak Majo a Janka prosili o pomoc pri finančnej zbierke na tento účel. Dúfali v to, že stimulácia Jankinho mozgu a svalstva uľaví jej organizmu a zbaví ju aspoň čiastočne od bolestí. Navyše, pravidelné stimulovanie mozgu cvičením predstavuje podľa lekárov pre ňu šancu na aspoň čiastočné používanie jednej ruky. Lenže teraz na túto finančne náročnú záležitosť zostala vdova sama.

Zúfalstvom je, že ak by na rehabilitácie nenašla dostatok peňazí, dieťa bude musieť podstúpiť operáciu bedrových kĺbov, starosti by jej robili skrátené šľachy a bolesti a kŕče by stali jej celodennou súčasťou.