Tragédia nevídaných rozmerov, pri ktorej zomreli štyria zlatučkí chlapčekovia a dospelý muž, zasiahla nielen ich príbuzných. No tí sa budú z tohto nešťastia spamätávať roky. Prežívajú obrovské trápenie. Veď prišli o svojich milovaných malých šikovných šibalov Oliverka (†11), Tadeáška (†11), Tobiáška(†10) a Dávidka (†6). Najhoriše to znášajú ich mamy, ktoré sa po tom, ako sa dozvedeli hroznú správu, psychicky zrútili.

Ťažké chvíle zasiahli aj starých rodičov malých futbalistov. “Prišli sme o jediné vnúčatko,”začali rozprávanie viditeľne zničení a uplakaní manželia Miroslava a Jozef Adamicovci. Ich vnúčik Tobiáš žil so svojou mamkou v Humennnom. “Dcérka je na tabletkách,” dodala stará mama. Odkedy sa dozvedeli smutnú správu nezažmúrili oka.

Hroznú zvesť vytušili zo správ, oficiálne im to oznámili až večer o šiestej. Na piatačika Tobiáška zaspomínali so srdcervúcim plačom. “Bol to jeden úžasný šikovný chlapec, ktorý sa zaujímal o politiku, futbal, o všetko. Poznal všetkých hráčov futbalu, mal množstvo diplomov, bol matematický génius,”povedala babka. “Zaujímal sa o druhú svetovú vojnu už v treťom ročníku, mal prehľad o tom, kto kandiduje do prezidentských volieb v Amerike, dcéra sa mu maximálne venovala,”dodala roniac slzy. “Mal široký prehľad. Keď mi rozprával o hráčoch a ich prestupoch, bol som v údive,” zavzlykal Jozef. Starkí sa o teraz obávajú aj o prababku mŕtveho chlapčeka. “Má strojček na srdci, nevedeli sme, ako jej to oznámiť. Je to strašné, nevieme, či sa s tým zmierime,” uzavreli.

Pri nehode zahynul aj Marián Neupauer (†43), strýko najmenšieho z nebohých chlapcov. Jeho dvojročný synček sa zachránil vďaka tomu, že sedel v ausedačke. Tragédia mohla mať oveľa väčšie rozmery nebyť toho, že Majkova mama zostala aj s postihnutou dcérou Jankou (8) na chate. “Prišli sme s manželkou o vnuka aj o syna,” povedal nám nevlastný otec nebohého Mariána Milan Nábožný. “Manželku lekári napichali, dali jej lieky, ťažko to nesie,”dodal s lesknúcimi sa očami od sĺz. Marián totiž vzal na výlet synovca Dávidka, syna svojej nevlastnej sestry Anky. Tá je Milanovou dcérou. Jeho nevesta Janka, Mariánova manželka, po nehode zostala na Liptove, lebo malého Majka vzali na pozorovanie do nemocnice. “K malej Janke utekala naša nevesta Stela, pretože sa o ňu treba postarať, je nevládna,”vysvetlil nešťastný muž, ktorého čakajú dva pohreby.

Marián Neupauer s postihnutou dcérkou. Zdroj: archív M. N.

Mesto Stropkov zrušilo všetky spoločenské a kultúrne podujatia a pripravuje sa na nedeľňajšie pohreby. Plánovaný nedeľňajší futbalový zápas, pred ktorým mali v úmysle vyhlásiť minútu ticha, odložili.