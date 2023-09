Strelec z Dúbravky, 32-ročný Matej, si mal pyrotechniku vyrábať sám a rozhadzovať ju v noci po sídlisku. Uviedol to svedok nočnej streľby pre spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. Osudná noc sa mala začať výbuchom, pričom v byte sa podľa svedka mohli vtedy nachádzať aj Matejovi rodičia. "Keď to vybuchlo, tak hasiči odtiaľ vynášali von nejakých ľudí. Takže to bolo asi z toho bytu," domnieva sa.

O jeho nočných výstrelkoch sa v Dúbravke vedelo, nikto s tým však podľa svedka nič nerobil. "Každopádne, malo sa s tým už dávno niečo robiť. Ľudia hlásili aj na polícii, čo robí, a nikto to neriešil. No a nakoniec to takto skončilo," myslí si svedok.

On v čase útoku sedel pred panelákom na lavičke. Keď útočník spustil paľbu, ľudia sa bežali schovať. Guľky mali lietať v desiatkach. "On tu pobehoval, bol ako zmyslov zbavený. Hľadal ľudí, koho by mohol zastreliť," opísal svedok udalosti.

Na mieste bola všade krv, ľudia, ktorí boli zasiahnutí sa bežali ukryť do vchodu. Útočník po streľbe opäť vbehol do bytu, následne zaznel ďalší výbuch. Následne došli policajti, na ktorých Matej vybehol s nožom. Tí ho pri zásahu zastrelili.

Podľa našej čitateľky Zuzany mal útočník už dávno vyčíňať po sídlisku s petardami, výbuchmi aj streľbou. "Bolo to v noci, nadránom často. Aj sa to veľakrát hlásilo na políciu. Ja som to tiež hlásila. Všetko sa u nás berie na ľahkú váhu, všetko sa bagatelizuje. Ja som dostala odpoveď, raz, vraj sa plaší divá zver, toľko," napísala nám Zuzana. Bolo podľa nej otázkou času, kedy sa niečo stane.

Pri nočnom incidente v Dúbravke boli zranení štyria ľudia. Najskôr sa sídliskom ozval veľký výbuch, ktorý podľa svedkov vybil okná. Následne útočník († 32) spustil streľbu na ľudí, ktorí sa nachádzali na ulici. Zasiahnuť ich mal do rúk a do nohy, všetci boli prevezení do nemocnice. Keď na miesto dorazila polícia, muž vybehol z bytu a pokúsil sa policajtov napadnúť nožom. Tí ho však streľbou zo služobnej zbrane na mieste usmrtili.