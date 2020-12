Mladík na ceste zo Starej Ľubovne do obce Hniezdne nezvládol riadenie a skončil v potoku,

Iba 24 ročný vodič bez vodičského oprávnenia viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia do obce Hniezdne.

"V dôsledku rýchlej jazdy pri prejazde miernej ľavotočivej zákruty prešiel s autom mimo cestu. Následne narazil do kovových zvodidiel a dopravnej značky. Jeho cesta sa tam ešte neskončila. V nekontrolovateľnej jazde pokračoval mimo cestu, kde narazil do kovovej ochrany cestného mostu. Odtiaľ bolo vozidlo odrazené, kde spadlo na strechu do koryta Litmanovského potoka," píše na sociálnej sieti polícia.

Vodič po nehode nafúkal 1,65 promile, a spôsobil si len ľahké zranenia. Príslušné orgány ho obvinili z prečinu Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.