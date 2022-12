Obľúbený spevák, skladateľ a textár Jozef "Spoko" Kramár sa počas dnešného dňa druhýkrát narodil. "Dnes som prvýkrát v živote havaroval," oznámil svojím fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete s tým, že veľmi ďakuje Bohu i záchranným zložkám za skvelú prácu.

Hudobníkovi obľúbenej skupiny Smola a Hrušky sa, našťastie, nič vážne nestalo. Podľa jeho slov má iba pár odrenín. "Zamyslel som sa, že po tých asi 2 miliónoch kilometroch, ktoré som najazdil na koncerty, do práce, v práci, v súkromí na 5 skupinových, 4 mojich a x firemných autách som zažil svoju prvú haváriu," píše Spoko na sociálnej sieti a dodáva, že sa asi narodil pod šťastnou hviezdou, keďže sa mu po toľkých najazdených kilometroch stala nehoda až teraz.

Vo svojom príspevku ďalej stručne opísal, čo sa vlastne stalo. "Niekedy to vôbec nemáte v rukách a stane sa." So svojím parťákom stál nejaký čas za autom, ktoré chcelo odbočiť do ľavá a dávalo prednosť oproti idúcim autám. Zrazu do nich v rýchlosti 70km/hod niekto narazil zozadu.

"Fakt som cítil neuveriteľnú bezmocnosť, keď som v spätnom zrkadle videl ako pán vôbec nepozerá pred seba, rúti sa na nás, my stojíme a on pozerá vedľa seba a až úplne v poslednej chvíli začal brzdiť," konštatuje spevák. Brzdná dráha bola vraj asi jeden a pól metra a miesto nehody je podľa neho vraj nešťastný úsek, kde sa podobné havárie stávajú často.

