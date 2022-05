Podľa slov polície viaceré hliadky policajtov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne zasahujú spolu s ostatnými záchrannými zložkami pri explózii.

"Podľa doterajších informácii k zraneniu osôb nemalo dôjsť." informovala polícia. Podľa slov obyvateľov mesta boli počuť silné výbuchy aj sirény.

Na miesto udalosti prišiel aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Juraj Říha, primátor Malaciek, na svojej sociálnej sieti informoval, že nie je zaznamenaný chemický únik, ktorý by predstavoval riziko pre obyvateľov. "Ak by k tomu prišlo, využijeme naše vnútorné mechanizmy varovania," uistil. Tiež uviedol, že do Malaciek presunú kontrolné chemické laboratórium, ktoré bude z preventívnych dôvodov monitorovať ovzdušie.

Na miesto požiaru prišiel aj minister vnútra Roman Mikulec. Zdroj: Karol Farkaš

"Príčin môže byť viacero, ale nateraz nie je podstatné špekulovať. Nie sú nám ani známe zranené osoby. Na mieste už máme viac ako desať kusov cisterien hasiacich za pomoci výškovej techniky požiar, ktorý sa darí držať v uzavretom areáli. Na miesto bola privolaná aj ťažká tlaková technika. Výbuchom sa spustili automatické hasiace systémy v areáli, ktoré ochladzujú technológiu a materiál," uviedol primátor Malaciek.

Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že hala na drevovýrobu má rozmery cca. 50 x 70 metrov. "Na mieste sú profesionálni hasiči z Malaciek a dobrovoľní hasiči zo Stupavy a Plaveckého Štvrtku. Požiar sa snaží dostať pod kontrolu 36 príslušníkov pomocou 10 cisterien a výškovej techniky, nie je vylúčené, že na miesto budú vyslané ďalšie sily a prostriedky," uviedli hasiči.

S požiarom bojuje 40 profesionálnych a 20 dobrovoľných hasičov s množstvom cisterien a výškovej techniky. Neskoro večer na miesto dorazil aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorého prezident HaZZ Pavol Mikulášek oboznámil s taktikou náročného zásahu.

Pri požiari v týchto chvíľach zasahujú profesionáli z Malaciek, Pezinka, Bratislavy, Senca, Myjavy, Trnavy, Senice a dobrovoľní hasiči z Plaveckého Štvrtka, Veľkých Levárov a Stupavy. K požiaru bola vyslaná tiež expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiarov z PTEÚ MV SR v Bratislave. Pri udalosti sa doposiaľ nikto nezranil.

Z MIESTA VÝBUCHU SME VYSIELALI NAŽIVO>>>

Podľa naších informácií sa z tejto výrobnej haly rozvážal tovar po celej Európe a dokonca aj mimo nej. Prípadné zničenie haly môže predstavovať veľký problém, keďže mala byť kľúčová pre výrobu hotového tovaru.

Prečítajte si tiež: