V nedeľu večer otriasla Slovenskom mimoriadna tragédia, pri ktorej zahynuli 4 ľudia a ďalší 6 sa zranili. Vodič vyletel zo zákruty a vrazil autom priamo do zastávky MHD Zochova. Podľa našich informácií mal byť vodič pod vplyvom alkoholu.

Policajný prezident Štefan Hamran vyjadril pozostalým nedeľnej tragédie z miesta nehody úprimnú sústrasť. Vinník nehody bol podľa Hamrana zadržaný ešte v nedeľu priamo na mieste. Nameraných mu bolo 1,6 promile alkoholu a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom. Jeho spolujazdec bol taktiež opitý, namerali mu 1 promile. So zraneniami skončil v nemocnici, z ktorej už bol prepustený.

Hamran potvrdil, že na mieste nehody zahynuli 4 osoby, ktoré sa zdravotníkom aj napriek pohotovej reakcii a snahe nepodarilo zachrániť. "Bohužiaľ, sú ale aj ďalšie 3 osoby, ktoré sú s kritickými zraneniami momentálne v nemocnici a zdravotníci bojujú o ich život."

Šéf polície avizoval, že polícia bude volať po sprísnení trestov za priestupky tohto typu. Voči vodičovi bude podľa Hamrana vedené trestné stíhanie. Podľa jeho slov je zarážajúce, že sa vodič bol schopný správať po tragédii agresívne voči policajtom a zdravotníckemu personálu, ktorý sa snaží na mieste ratovať všetkých tých, ktorým on spôsobil zranenia svojím nezodpovedným konaním.

Na základe doterajších informácií je podľa Hamrana "evidentné", že nehode zrejme predchádzalo niekoľkonásobné prekročenie povolenej rýchlosti. "Máme nejaké zábery," potvrdil policajný prezident.

Nehoda zatiaľ nie je kompletne vyšetrená, no Hamran už teraz avizoval, že trest pre vinníka bude vysoký. Zároveň je za to, aby sa v budúcnosti zvyšovali tresty za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. "Vyzerá to tak, že niektoré indivídua sú jednoducho nepoučiteľné," dodal Hamran.

Vyjadrenie Mikulca si prečítajte na ďalšej strane >>>