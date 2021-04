Polícia po ukončení rozsiahleho vyšetrovania predložila spis Okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves. "Tá 9. apríla vzniesla obžalobu na obvineného Petra K. za zločin neoprávneného nakladania s odpadmi a za prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia," informovala hovorkyňa košickej prokuratúry Jarmila Janová.

Škodlivý "koktail"

Spresnila, že zároveň bola podaná obžaloba aj na spoločnosť Tatra - Agrolev, s.r.o. za prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. "Dôvodom pre takýto postup prokurátora bolo, že Peter K. odoberal látky deklarované certifikované hnojivá, tieto následne prepravoval do areálu spoločnosti Tatra - Agrolev, s.r.o. v Levoči, ktorej je zároveň konateľom, hnojivá uskladňoval v skladovacích nádržiach a postupne ich zmiešaval s odpadom. Do nej domiešaval ešte minimálne jednu látku - a to hnojovicu z vlastnej produkcie živočíšnej výroby, čím takto postupne vznikol nebezpečný odpad z organických chemických procesov," vysvetlila hovorkyňa.

Obyvatelia mesta denne dokumentovali pohyb cisterien vyvážajúcich "biohnojivo" na polia. Zdroj: FB Za čistý vzduch v Levoči

Zničená pôda

Uviedla, že obvinený agropodnikateľ tento odpad aplikoval formou rozstrekov do ním obhospodarovanej pôdy v katastri mesta Levoča. Vyšetrovaním bolo preukázané, že taká aplikácia vo zvýšenej miere môže vyvolať nežiadúce zmeny rôznych vlastností poľnohospodárskej pôdy, čo znamená reálne riziko enviromentálneho narušenia (mimo)produkčných funkcií pôdy. "V prípade ak sa súd stotožní s obžalobným návrhom prokurátora a uzná obvineného vinným, hrozí mu trest odňatia slobody v trvaní 3 až 8 rokov a spoločnosti Tatra - Agrolev, s.r.o. trest zrušenia právnickej osoby, prípadne trest zákazu činnosti," uzavrela Janová.

