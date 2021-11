Megan (21) z Michaloviec urobila v puberte niekoľko chýb, za ktoré teraz musí pykať jej ročný synček Alexis. Ako 19-ročná sa totiž zaplietla vinou študentskej lásky do obchodu s drogami. Deň pred raziou zistila, že je tehotná a minulosť chcela hodiť za hlavu. Bolo však už neskoro. Súd jej vymeral takmer 7-ročný trest. Do basy musela nastúpiť a malé dieťatko nechať doma.

Bolestivé lúčenie. Mladá matka musela opustiť pred pár dňami svojho ročného synčeka a nastúpiť takmer na 7-ročný výkon trestu odňatia slobody. Od plaču sa zadúšala, no nič jej to nepomohlo. Ráno sa musela hlásiť vo väznici v Košiciach, kde je dodnes v karanténe. Kde si bude trest odpykávať, zatiaľ nie je jasné. Doma po nej zostal Alexis (1), ktorý je odvtedy smutný. A hoci ešte nevie povedať, že jeho milovaná mamka mu chýba, vidieť na ňom, že nevinné dieťatko má veľký srdcabôľ. "Očká má smutné, často sa zahľadí akoby doďaleka na jedno miesto. Pritom doteraz pri Megy bol živý, usmievavý," vraví Meganina mama Beáta Prada.

To, že je tehotná, zistila jej dcéra deň pred policajnou raziiou. Nabrala v sebe všetky sily, aby skoncovala so svojou minulosťou a aj láskou, ktorá ju do problémov vtiahla. Lenže už na druhý deň skončila vo väzbe. Napriek tomu, že sa k všetkému priznala a spolupracovala s políciou, nechali ju tam tehotnú 5 mesiacov. Súd jej vymeral takmer 7-ročný trest natvrdo, bez možnosti alternatívneho trestu. Slovensko na rozdiel od okolitých krajín nemá zriadené podmienky na výkon trestu odsúdenej tak, aby pri nej mohlo byť jej maloleté dieťa. "Mám taký pocit, že sudcovia pracujú ako stroje. Ľudskosť im chýba. Pri prvotrestancoch by sa mal brať do úvahy hlavne spôsob ich začlenenia do spoločnosti. V base sa ako začlení? Načo štát vynaložil milióny eur na elektronické náramky, keď ich nevyužíva?" pýta Beáta.

Známy advokát Martin Ribár, ktorý bol nezákonne väznený 565 dní a založil združenie Za demokraciu a právny štát, poukazuje na to, že Megan sa skutkov, za ktoré ju odsúdili, dopustila vo veku blízko mladistvému, čo v rozsudku nebolo zohľadnené. Navyše súdy zrejme pozabudli aj na ďalšie dôležité ustanovenie Trestného poriadku. O čo ide? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII tu.

Podľa Ribára je Meganin prípad o to zaujímavejší, že mladá matka spolupracujúca s vyšetrovateľmi bola odsúdená na 7 rokov odňatia slobody nepodmienečne, avšak v prípadoch tzv. kajúcnikov v politicky exponovaných kauzách sú kajúcnici za ich spoluprácu za omnoho závažnejšiu trestnú činnosť takmer vždy odsúdení na podmienečné tresty odňatia slobody. "Už od roku 2005 sa navyše pripravuje novela zákona o výkone trestu odňatia slobody tak, aby bolo možné zriadiť špecializované oddelenia pre mamičky s maloletými deťmi. Dodnes sa tak nestalo. Nutnosť zmeny celej koncepcie trestania a starostlivosti o odsúdené osoby v Slovenskej republike sa zdá byť nevyhnutné," dodal Ribár.

Všetky problémy sa začali zaľúbenosťou mladej študentky. Ako to u mladých dievčat býva, pre lásku bolo ochotná obetovať všetko. Aj rodinu, aj túžbu stať sa lekárkou. A aby svojho milého nestratila, súhlasila so všetkým. Keď všetko prasklo, policajti oboch obvinili z drogovej trestnej činnosti. Prečo sa k všetkému priznala? Jej šokujúce slová nájdete v popise fotky v GALÉRII TU. Vyrazia vám dych!

Na čo slúži monitorovací náramok?

Podľa riaditeľa odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality MS SR Samuela Burského hlavnou podstatou elektronického monitorovacieho náramku je sledovanie či overovanie osoby, ktorá dostala sankciu - obmedzenie slobody pohybu.

Základnou požiadavkou, ktorá sa pri posudzovaní uloženia domáceho väzenia v aplikačnej praxi zohľadňuje, je chodenie do práce.

Rozhodujúce sú viaceré legislatívne podmienky. Ide o konkrétne kategórie trestnej činnosti a páchateľa, prihliada sa aj na sociálne zázemie odsúdeného, či je jeho bydlisko vhodné na to, aby sa v ňom vykonával takýto trest.

