Muži zákona si v uplynulých dňoch posvietili na rodičov chlapčeka, ktoré je hlavnou "hviezdou" netradičného videa.

Čudná výchova

Počuť v ňom totiž hlas matky, ktorá nabáda malého syna, aby opakoval vulgarizmus. Žena niekoľkokrát oslovila dieťa s rovnakou otázkou: „Oliverko, čo je Matovič?“ A chlapček jej odpovedá: „K...t!“

Identita je už známa

"Osoby zachytené vo videonahrávke polícia vypátrala, v súčasnosti pokračuje analýza nahrávky s cieľom definovať konanie dospelej osoby z pohľadu jej právnej zodpovednosti," prezradila pre denník Plus JEDEN DEŇ košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Ako sa denníku podarilo zistiť, spomínanou matkou je Lucia, ktorá aj s partnerom žije na Spiši, v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Spišiačku sme navštívili koncom októbra a chceli sme od nej počuť, aký bol dôvod, že malého synčeka nabádala k vulgárnostiam.

Chuť na vyjadrovanie nemala

Len čo sme prezradili dôvod návštevy, blondínka vyhŕkla, že vyjadrovať sa bude iba v prítomnosti svojho právnika. „Viem, že ste prišli kvôli videu, ale nie je to tak, ako to vyzerá,“ tvrdila a pridala verziu, ako sa video dostalo na sociálnu sieť.

„Niekto sa mi nabúral do mobilu! Neviem, kto to bol, ale je to tak. Nebudem však už nič hovoriť...,“ vysvetlila. Na otázku, či je podľa nej vhodné, aby učila dieťa takéto vulgarizmy, mykla plecom a zatvorila dvere.

Ak sa žene preukáže vina, základná trestná sadzba v prípade ohrozovania mravnej výchovy mládeže je dva roky.

Polícii pomohla verejnosť

Podobne rýchlo ako Luciu, policajti našli aj ďalších dospelých z bratislavského protestu, ktorí nabádali deti k vulgarizmom.

Polícia okamžite začala pátrať po identite osôb, ktoré boli na ňom zachytené. Dospelých identifikovala už o pár hodín vďaka výzve na sociálnej sieti, podozriví sú z ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Viac foto v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom!