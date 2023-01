Pravdepodobne matka drobného vodiča podľa toho ako sa zabáva, nevidí zrejme na svojom skutku nič zle. Tmavovlasá žena so smiechom hovorí, ako keby v mene batoľaťa: "Ta ja šofééérujem!" Dieťa po náročnom manévri zabočenia doprava, zloží ruky z volantu načo pani zareaguje tak, že mu ich opäť vyloží na volant so slovami: "Ulap, ulap, trim, trim, davaj davaj!" Pobáda žena dieťa v teplákoch, kľačiace jej na kolenách. Spokojne ho pochváli: "Tááák, idzeš, noo...!" Dieťa sa následne zopne na nohy, pričom matku dobrá nálada neopúšťa. Spomenie niečo v súvislosti so "žandármi", ale osoba, ktorá nahráva video ho v momente stopne.

O tom, že polícia nemá pochopenie, pre takýto druh zábavy, svedčia slová mužov zákona na sociálnej sieti.

"Ani 5 mŕtvych študentov, ani každodenné nehody jednoducho s niekým nikdy nepohnú. Mamička z východného Slovenska nechala šoférovať svoje batoľa. Videom sa pochválila na sociálnej sieti, kde sme si ho všimli. Prípad už rieši Polícia SR - Košický kraj," informuje polícia.

Prípad nenechal ľahostajným ani riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáša Vrábela:

"Vodička motorového vozidla sa nevenovala plne vedeniu vozidla; vozidlo nevedie jedna osoba, ktorá ovláda smer a rýchlosť vozidla; dieťa nebolo umiestnené v autosedačke. Za uvedené porušenia hrozí uloženie pokuty vo výške 100 alebo v blokovom konaní do 50 eur."

Podľa Vrábela, je konanie ženy jasnou ukážkou nezodpovedného správania sa, v dôsledku ktorého môže dôjsť k závažným následkom na živote a zdraví najmä dieťaťa na jej kolenách, ktorému pri náraze (pravdepodobne vodička nebola ani pripútaná bezpečnostným pásom) môže spôsobiť nezvratnú ujmu na zdraví.

"Apelujeme týmto na všetkých rodičov, ako aj vodičov, aby si uvedomili, ako dokáže aj nízka rýchlosť vozidla vplývať na nepripútaného človeka, v prípade prudkého brzdenia alebo iného náhleho zastavenia vozidla a tohto či už prudko natlačiť na volant (kde sa nachádza dieťa) a pri vyšších rýchlostiach až vymrštiť z vozidla a usmrtiť a to za cenu popularity na sociálnych sieťach," varuje riaditeľ. Vyzýva vodičov vozidiel, aby vedeniu vozidla venovali patričnú pozornosť a zbytočne neriskovali život svoj ani ľudí v okolí.