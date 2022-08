Chovateľka Veronika Macková má skúsenosti so záchranou a resocializáciou nebezpečných psov. Krvavá dráma vo Vinbargu ju hlboko znepokojila. Apeluje na spoločenskú zodpovednosť a poukazuje na sériu zlyhaní.

Reguláciu chovu nebezpečných psov sa štát snažil zaviesť už pred desiatimi rokmi, ale neúspešne. Ochrankyňa zvierat Veronika Macková považovala samotný návrh za smiešny a nerealizovateľný. V každom prípade, spoločnosť má určité páky, ako sa o nebezpečné psy postarať. Veronika Macková založila precedens, keď sa ujala agresívneho rotvajlera Dragona.

"Tiež dostal označenie ako nebezpečný, dostal červenú známku a potom bol odobratý majiteľovi štátom a zverený nám do opatery …reálne jediný taký prípad na Slovensku," hovorí šéfka OZ Animal.

V prípade krvavého incidentu v Bardejove Veronika ľutuje, že nezavolali jej. Bola by sa snažila fenku Axu zachrániť. V tomto prípade došlo k sérii zlyhaní. Občania predsa upozornili na dvojicu túlavých psov ešte pred útokom.

"Pes mal po prvom incidente a opakovanom utekaní byt buď odobratý RVPS a umiestnený v útulku, alebo mal dostať označenie červenou známkou ako nebezpečný…to by pre majiteľa znamenalo, že pes musí na verejnosti nosiť košík a pri akomkoľvek ďalšom prešľape by bolo buď nariadené utratenie RVPS alebo by bol odobratý," ozrejmila Macková.

V praxi odchyt nevykonali a aj po incidente sa karanténnej stanici nevedeli dovolať údajne päť hodín. Ani nám sa na karanténnu stanicu nepodarilo dovolať. Na oficiálnej stránke mesta sa pritom zaväzujú "zabezpečiť odchyt zvierat aj vo večerných a v nočných hodinách ako aj cez dni pracovného pokoja a cez sviatky, pričom v čase od 19:00 hod. do 07:00 hod. vykonávať tieto činnosti na základe oznámenia mestskej polície."

Ku krvavej dráme došlo v nedeľu večer 21.8.2022. Čierna fenka Axa smrteľne zraneniu menšieho psíka Ralfa a uhryzla aj jej majiteľku, ktorá sa ju snažila aktívne brániť. Na miesto došlo údajne 6 policajtov zo štátnej aj mestskej polície. Mali možnosť hovoriť tak s majiteľkou Ralfa, ako aj s druhým a štvrtým - posledným majiteľom Axy. A predsa nevedeli správne zaznamenať ani plemená psov?

"Pri útoku došlo k zraneniu majiteľky yorkshira. Zásahom tam prítomných osôb, ako aj policajtov bolo zabránené ďalším útokom sučky pitbula na ďalšie osoby. Udalosť bola políciou riadne zadokumentovaná," uviedla prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Podľa odborníčky však Axa bola Staford a Ralf Matézsky psík. Hovorkyni Ligdayovej sa nám nepodarilo dovolať, posielali sme aj mail. O rozdieloch staforda a pitbulla sa môžete viacej dozvedieť na linku.

Úmrtiam sa mohlo predísť, čítajte ďalej >>>