9.22 – „Kočner mi hovoril, že dlh Pavla Ruska bol vyplatený tým, ako mu bolo zaplatených 80 miliónov slovenských korún. Nikdy nič nehovoril o tom, že by existovali nejaké zmenky,“ opísal Tóth históriu ako si ju pamätá s tým, že pri dohode medzi Ruskom a Kočnerom pomohol v rokoch dávnych Ján Kováčik. Tóth prešiel aj do rokov, kedy sa Markíza predávala za veľkú mláku, respektíve ešte o pár rokov ďalej: „Kočner vnukol Ruskovi nápad, aby antedatovali zmenky, lebo Fiľo s Kováčikom dostali za taký istý podiel Markízy od Američanov dvakrát viac.“ Podľa svedka dostal Rusko 0,5 miliardy korún a Fiľo s Kováčikom dokopy 2 miliardy korún. Postupne sa snáď dostaneme k motákom...

9.01 – Tóth začal svoju výpoveď tvrdými slovami proti Kočnerovi: „Dnes ho už nepovažujem za kamaráta.“ V minulosti sa mu ale údajne pracovalo s Kočnerom veľmi dobre, lebo je vraj inteligentný. Svedok sa rozhovoril o vývoji kamarátstva medzi ním a obžalovaným. „Od roku 1998 som začal pracovať v SIS. Potom som prežil ťažké obdobie. Kočner bol ale jeden z mála ľudí, ktorí sa mi napriek mediálnym útokom proti mojej osobe neotočil chrbtom,“ povedal Tóth s tým, že v roku 2016 začali byť jeho kontakty s Kočnerom intenzívnejšie.

8.58 - „Poučeniu som rozumel, ale využijem svoje zákonné právo a vypovedať nebudem,“ povedal Kočner. Vypovedať ide teda Tóth. Kočner zvolil túto stratégiu aj v kauze Kuciak. Vtedy tiež na úvod nevypovedal vyjadroval sa iba k výpovediam jednotlivých svedkov.

8.55 - „Nemám záujem na dohodu o vine a treste,“ povedal na úvod pojednávania Kočner. Dnes by mal okrem Kočnera vypovedať aj bývalý príslušník SIS Peter Tóth, bývalý obchodný partner Kočnera Jozef Dučák a Kočnerov obhajca v inej veci Marek Para. Predvolaný bol aj advokát Andrej Šabík, ktorý mal Kočnerove motáky vynášať z Ústavu na výkon väzby. Šabík sa ale ospravedlnil, lebo je na plánovanej dovolenke.

8.45 - Pojednávanie začalo.

8.30 - Na niektorých z motákov sa písalo dokonca o pomoci z najvyšších miest! „Napísať cez signál ‚Kamošovi‘ (tel. č. je v mojom telefóne pod jeho priezviskom). Stretnúť sa s ním najneskôr do zajtra a zistiť, aká je situácia. Či nevie jeho Dušan pohnúť kostrou,“ mal napísať Kočner Tóthovi. Kamoš mal byť v tomto prípade podnikateľ Norbert Bödör (43) a Dušan je podľa medializovaných informácií bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik (59).

„Keď budete spárovaní, tak napíšeš nasledovné: Ave ďakuje za dobré správy, všetko znáša pokojne a s rozvahou. Verí vo svoj osud a vie, že kocky sa nemýlia. Celý cirkus bude trvať cca 2 mesiace,“ bolo v motáku, ktorý mal inštruovať Tótha, ako sa spárovať cez aplikáciu Threemas Kočnerovou volavkou Alenou Zsuzsovou. Kočner totiž veril predpovedi veštkyne, podľa ktorej mal byť do dvoch mesiacoch po zadržaní z väzby vonku. Nestalo sa tak a Kočner nielenže sa z väzby nedostal, ale napokon bol odsúdený za falšovanie zmeniek na 19 rokov nepodmienečne.

Kočner bol v prípade motákov obžalovaný z marenia spravodlivosti v štádiu pokusu, no sudca skutok prekvalifikoval na trestný čin krivej prísahy a krivej výpovede. Za pôvodný skutok by mu hrozil trest vo výške jeden až 6 rokov a teraz je to tri až 8 rokov. Okrem Kočnera by mal byť počas najbližších dvoch dní vypočutý Tóth a advokát Andrej Šabík, ktorý motáky od vtedy len obvineného Kočnera k exsiskárovi nosil. Kočnerova obhajoba navrhla vypočuť jeho právneho zástupcu v inom prípade Mareka Paru, Bödöra, bývalého sudcu Ústavného súdu Mojmíra Mamojku (71) a dokonca aj šéfa Smeru Roberta Fica (56). Nie je zrejmé, či ich návrhu sudca vyhovie.

