Mária (†54) z Bardejova zomrela pri banálnej operácii žlčníka. Na zákrok šla s tým, že o pár dní nastúpi zase do práce. Netušila ona ani je blízki, že z bardejovskej nemocnice sa už živá nevráti. Prepichli jej pľúca, naposledy vydýchla tri dni po operácii. Vdovec Jaroslav (64) sa už osem rokov snaží dovolať spravodlivosti. Veci sa pohli iba nedávno.

Takmer osem rokov zúfalej snahy dostať vinníka za smrť jeho milovanej ženy stálo vdovca Jaroslava Pšenčíka (67) obrovské úsielie. Polícia jeho trestné oznámenia dlho zametala pod koberec. No nedal sa a stále poukazoval na to, že jeho krásna Mária (†54), s ktorou prežil 36 rokov manželského šťastia, nemusela zomrieť. Podľa neho lekári zavinili to, že matka ich troch dcér zomrela vinou lekárov.

Jeho manželka zomrela pri banálnej operácii žlčníka v bardejovskej nemocnici a on odvtedy za ňou plače a každý mesiac míňa peniaze na lieky na upokojenie. Jeho denný režim sa zúžil na návštevy cintorína a chodenie po súdoch a polícii. Chce totiž dosiahnuť aspoň čiastočné zadosťučinenie za to, že ho pripravili o milovanú osobu.



Mária nebola pevne rozhodnutá dať si odstrániť žlčník, no lekári ju presvedčili, že sa ničoho nemusí báť. Myslela si, že o tri dni po zákroku už bude fungovať v práci. Robila totiž práve v bardejovskej nemocnici šéfku ochrany. Piateho januára 2015 si skutočne ľahla pod nôž. No pri príprave na zákrok jej zdravotníci prepichli priedušnicu. O tri dni zraneniam podľahla. Potvrdil to v stanovisku aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS ), ktoré jej smrť prešetroval.

Podľa úradu jej v bardejovskej nemocnici pred operáciou žlčníka pri uspávaní prepichli priedušnicu, čo včas nezistili. To bol dôvod, prečo na tretí deň zomrela. Nemocnici dali pokutu 6500 eur. Tá podala žalobu voči rozhodnutiu, no nepochodila. “Sme presvedčení, že lekári chybu neurobilii,” povedal právny zástupca nemocnice Peter Petko..“Bolo preukázaných až päť obtiažnych intubačných pokusov, odborníci tvrdia, že už po troch neúspešných pokusoch mali prestať,” dôvodila na súde zástupkyňa ÚDZS. Súd jej dal za pravdu, žalobu zamietol a právoplatne rozhodol, že rozhodnutie ÚDZS je správne.