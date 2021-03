Polícia pred niekoľkými dňami zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Je obvinený z prijatia úplatku. Pre Plus JEDEN DEŇ prehovorila jeho mama Marcela, ktorá je jednou zo zakladateliek KDH.

Klan rodiny Pčolinských pochádza z Nižného Hrabovca pri Vranove nad Topľou. Starostkou tejto obce je Marcela Pčolinská (67), hlava rodiny, zakladajúca členka Kresťansko-demokratického hnutia (KDH). V minulosti bola za túto stranou poslankyňou parlamentu. Takmer celá rodina sa pohybuje v politike. Má štyroch synov. Peter (39) je poslancom parlamentu druhé volebné obdobie za hnutie Sme rodina, najmladší Lukáš (36) neúspešne kandidoval za tú istú stranu ako jeho brat, po voľbách sa pohyboval v spoločnosti Borisa Kollára. O Martinovi (41) sa špekulovalo, že pracoval v špeciálnom policajnom útvare, v minulosti sa jeho meno objavovalo vo firmách v ktorýchfiguroval bývalý siskár Pavol Forisch obvinený z vydierania a drogovej trestnej činnosti.

Najstarší z bratov - Vladimír (43), ktorého manželka Adriána derie parlamentné lavice za tú istú stranu ako jej švagor, sa vlani v apríli stal šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS). Ako inak - ako nominant hnutia Sme rodina. Pritom predtým sa roky pohyboval v prostredí KDH a bol blízkym spolupracovníkom Daniela Lipšica - súčasného špeciálneho prokurátora.

Pred niekoľkými dňami mu ešte ako šéfovi SIS ráno o piatej polícia vykopla vchodové dvere bytu a zadržali ho pre podozrenie z korupcie. Vraj vzal úplatok 20-tisíc eur od Zoroslava Kollára za to, že tajná služba prestane rozpracovávať. Pčolinského usvedčuje jeho bývalý námestník Boris Beňa, ktorý mu úplatok podľa vyšetrovateľov odovzdal a bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó.

Ako sa na prípad pozerá Pčolinského mama Marcela.“Nemám chuť reagovať na útoky. Kto je len trošku súdny a pohybuje sa v politike vie, že nešlo o žiadny úplatok, ale o odstavenie človeka z funkcie, ktorý si svoju prácu robil veľmi dobre a veľmi precízne. A šliapol pri tom mnohým na otlak. To je celé,” reagovala pre Plus JEDEN DEŇ Marcela Pčolinská. Dodala, že podľa nej ide o mocenský boj, o politický proces: “Tu ide o ovládnutie SIS. Za tým nič iné nie je! Pčolinský, ktorý dostal od prezidentky odmenu 20-tisíc eur, ich nepotrebuje brať od Zoroslava Kollára.”

Je presvedčená, že jej syn dokáže svoju nevinu a že je psychicky tak odolný, aby zvládol kolúznu väzbu, do ktorej ho vzal súd: “On je príliš inteligentný človek na to, aby si dal gól a už vôbec by nebral úplatok od takého človeka. Len zaujímavé je, že Zoroslav Kollár nie je obvinený, ani Makó, ani Beňa. Iba Vladko, ktorý o tom nemal ani šajnu.”

