Marcela Pčolinská, mama zadržaného exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, ktorého vinia z prijímania úplatku prezradila, ako znáša jej syn väzbu, čo je pravda na tom, že by tam chcel mať klímu a Netflix a čo okomentoval slovami, že to bude ešte vtipné.

Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v polovici marca zadržali Vladimíra Pčolinského v skorých ranných hodinách po tom, ako kukláči vyrazili vchodové dvere bytového domu. Vyšetrovateľ ho obvinil z prijímania úplatku.

Šéfa SIS zadržali, odvtedy je v kolúznej väzbe, ktorú odobril aj Najvyšší súd. Zatknutie súvisí s výpoveďou jeho bývalého námestníka SIS Borisa Beňu, ktorý už dokonca pristúpil na dohodu o vine a treste. Jeho zadržali v kauze Judáš a rozhovoril sa aj o Pčolinskom. Policajtom narozprával, že sa s Pčolinským mali podeliť o úplatok vo výške 40-tisíc eur od milionára Zoroslava Kollára za to, že ho SIS nebude odpočúvať.

Prostredníkom mal byť bývalý šéf finančných daniarov Ľudovít Makó. Kollár je pre korupčné podozrenia vo väzbe už niekoľko mesiacov, úplatok poprel a za tento skutok je aj stíhaný. Medzi ním a Pčolinským pritom mala roky panovať averzia. "Je to smiešne! Keď môj syn povie, že polovicu úplatku dal ministrovi vnútra a druhú polovicu Matovičovi, budú obvinení oni dvaja? A on sa očistí? Veď je to choré a nemá to logiku," pohoršovala sa Pčolinského mama Marcela, ktorá roky pôsobí v politike, v súčasnosti je starostkou obce Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou).

Nedávno poskytla denníku N rozhovor , ktorého vyplynulo, že "ak by mal Vlado vo väzbe klímu a Netflix, bol by spokojný." Skutočne je to tak? Ako to okomentovala pre denník Plus JEDEN DEŇ? "Bolo to myslené so smiechom. Chcel nám tým povedať, že nie je zlomený, drží sa, je v pohode a ochotný vydržať tento boj. Má duchovnú podporu kňaza, s ktorým sa stretáva a ten mu nosí zaujímavé knihy." Čo doslova jej syn povedal a čím ich chcel rozveseliť? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

Čo povedala o tých, ktorí si z jej slov teraz robia vtipy na internete. "Facebookových komentátorov neriešim a nečítam to."

Pčolinská doplnila šokujúce informácie. Podľa nej jej syn poozorne sleduje všetky kriminálne kauzy politikov a vysokopostavených funkcionárov. "Povedal, že ešte to bude vtipné!" Na čo narážal? "Napríklad aj na úplatkovú kauzu jedného z ministrov, o ktorej sa rozrozprával bývalý šéf daniarov František Imrecze," vraví s tým, že jej syn sa tesne pred zatknutí o tomto dozvedel.

Je prekvapený skreslenými informáciami o údajnom cigarovom klube v budove SIS. "Ide o salónik, v ktorom riaditelia SIS prijímali návštevy. Jeho námestník Beňa tam prijal Makóa. Môj syn tam vošiel, keď sa bavili o podozrení, že Makó pripravoval vraždu policajta Čurillu. Vlado to považoval za blbosť, ani sa k tomu nevyjadril a odišiel. A teraz Makó, kde len môže, použije jeho meno a urobil tak aj v súvislosti s touto informáciou," tlmočí slová svojho syna.

A ako znášajú zatknutie Vladimíra jeho manželka a ako babka, pre ktorú je miláčik? Pre poslankyňu za Sme rodina Adrianu Pčolinskú bolo uväznenie jej manžela ťažké a najmä pre ich dcérku je to stále zaťažujúce a bolestné: "Pre desaťročné dieťa to bola trauma. Aj teraz sa strháva pri bežnom hluku." A čo na uväznenie svojho miláčika vraví 90-ročná Vladimírova babka? Jej smutné slová si prečítajte TU.

Nedávno Pčolinskému pribudlo ďalšie obvinenie. A znova v ňom má prsty spolupracujúci obvinený z kauzy Judáš, tentoraz Marián Kučerka. Ten údajne vypovedá vo veci, ktorá sa týka nadnárodnej stavebnej spoločnosti.

