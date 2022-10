Ešte v januári 2019 zadržali kukláči spolu s policajtmi z NAKA z Protizločineckej jednotky pri razii v skorých ranných hodinách Vladimíra Mulika (60) zo Studenca (okres Prešov) a obvinili ho z brutálnej mafiánskej vraždy z roku 2001. Trvalo dlhých 17 rokov, kým sa policajtom podarilo objasniť, že spolu so Slavomírom Svitanom (47) zatrelili šéfa spišskonovoveského podsvetiia - mafiána Emila Novotného (†37) zo Spišskej Novej Vsi.

Obaja skončili vo väzbe, Svitanu sa policajtom podarilo vypátrať v Čechách. Lenže po pár mesiacoch skončili na slobode. Sudca Andrej Mitterpák ich prepustil z väzby. Dôvody boli vysvetlené zvláštne - vraj pre pandémiu koronavírusu nemohli byť pojednávania. A hoci je už dávno bo pandémii, rozhodnutie stále nepadlo. Proces sa viackrát odročoval - raz pre chorobu prísediaceho, potom sudcu či pracovnú cestu prisediaceho.

A tak prešiel takmer rok. No a v utorok 13. októbra, kedy už mal byť priestor na záverečné reči, sudca pojednávanie znova odročil. Nezávažilo ani to, že mu prokurátor aj advokáti tvrdili, že záverečné reči majú pripravené a môžu odznieť. A tak ďalší termín vytýčil až na koniec novembra. Pritom celé pojednávanie netrvalo dlho, dal prehrať iba zopár telefonických odposluchov. A na nich vyšli na povrch zaujímavé skutočnosti. Jednou z nich bolo to, že keď policajti začali vypočúvať ľudí, hlavný aktér prípadu Vladimír Mulík sa pokúsil spáchať samovraždu. Na hlavu si natiahol igelitové vrecko a pustil si do neho plyn. "Našiel ho sused, ktorý prišiel k nemu po krmivo pre holuby," vysvetľoval odpočúvaný muž ďalšiemu. Okrem iného vysvitli aj zaujímavé skutočnosti o vysokopostavenom policajnom funkcionárovi. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Brat zavraždeného Martin Novotný nad celým iba krúti hlavou. Podľa neho sa páchatelia s obeťou poznali."Veď sme vyrastali vedľa seba. Kamaráti sme neboli, iba susedia. V tom čase sme netušili, kto to urobil," vravel nám. Tušenie začali mať až približne po 10 rokoch. Keď si pozostalí po nebohom boli istí, kto ich príbuzného odstránil, bombradovali krajských vyšetrovateľov. "Oni však nemali záujem na objasnení prípadu. Pohlo sa to, až keď to prevzali policajti z NAKA," dodal brat nebohého.

Ako na páchateľov prišli? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Na motívy vraždy prezentované políciou, že Mulik závidel svojej obeti jeho postavenie a chcel prebrať nielen jeho biznis a diskotéku Kotolňa, ale aj frajerku Natáliu a tak sa rozhodol soka v láske odstrániť, iba neveriacky pokýve hlavou. "On nikdy nemal s Kotolňou nič spoločné. Iba ju prevádzkoval, keď ju mali traja majitelia. Až potom ju mal prebrať on a zrazu to chcel jeho brat." Lenže Martin vidí toto iba ako jeden z možných motívov. Prebratie frajerky vylúčil úplne. Vyšiel však s ďalším šokujúcim motívom. Viac čítajte v popise fotografie v GALÉRII tu.



Prečítajte si tiež: