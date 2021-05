"Nikto z kompetentných mi neodpovedal na otázku, ako je možné, že boli prepustení podozriví z vraždy," zareagoval Martin Novotný (44), ktorý v prípade vystupuje ako poškodený. Je bratom zavraždeného. Reagoval na fakt, že sudca Okresného súdu Košice I. Andrej Mitterpák pred rokom prepustil z väzby dvoch mužov obžalovaných z mafiánskej vraždy na Spiši. Trvalo pritom dlhých 17 rokov, kým sa policajtom podarilo objasniť brutálnu vraždu šéfa spišskonovoveského podsvetiia - mafiána Emila Novotného (†37) zo Spišskej Novej Vsi z augusta 2001. A dolapiť dvoch páchateľov - Vladimíra Mulíka (58) a Slavomíra Svitanu (45). Zadržali ich predvlani začiatkom roka policajti z Protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Práve keď NAKA začala prípad po dlhých rokoch vyšetrovať, do roka sa im podarilo prípad objasniť.

Obvinení putovali do väzby. Podľa Trestného poriadku celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie presiahnuť 48 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin. Lenže súdca obvinených prepustil ešte pred vypočutím všetkých svedkov. „Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je vysoká pravdepodobnosť odročovania konaní. Súd preto skúmal možnosti rozhodnutia o prepustení obžalovaných z väzby na slobodu za súčasného nahradenia väzobného dôvodu," napísala hovorkyňa košických súd Anna Pančurová k dôvodom rozhodnutia z apríla 2020. Čerstvého vzduchu sa tak dvojica nadýchala ešte v ten deň, lebo prokurátor sa vzdal práva podať proti uzneseniu sťažnosť.

Brat zavraždeného vraví, že páchatelia sa s obeťou poznali. "Veď sme vyrastali vedľa seba. Kamaráti sme neboli, iba susedia. V tom čase sme netušili, kto to urobil," vraví Martin Novotný.

Už keď si pozostalí po nebohom boli istí, kto ich príbuzného odstránil, bombradovali krajských vyšetrovateľov: "Oni však nemali záujem na objasnení prípadu. Pohlo sa to, až keď to prevzali policajti z NAKA, za rok to dali dokopy."

To, že mu zavraždili brata, sa dozvedel Martin od svojej mamy: "Vedela iba to, že po ňom strieľali. Keď som prišiel na miesto činu, Miťo už nežil." Podľa neho istí ľudia vedeli, kto za vraždou stál. "Vo výpovedi jedného zo svedkov - istého Albánca je, že Mulik si ho prišiel najať na vraždu. Lenže jemu môj brat pomohol, tak to odmietol urobiť. No a potom si našiel tohto spolupáchateľa, ktorý sa k tejto vražde dostal iba svojou mladíckou hlúposťou," obhajuje obžalovaného Svitanu. No na Mulíka nemá pekného slova: "Tváril sa ako podnikateľ, ale ten nikdy nebol. Bol to len taký šuflikár, iba sa priživoval celý život."

Na motívy vraždy prezentované políciou, že Mulik závidel svojej obeti jeho postavenie a chcel prebrať nielen jeho biznis a diskotéku Kotolňa, ale aj frajerku Natáliu a tak sa rozhodol soka v láske odstrániť, iba neveriacky pokýve hlavou. "On nikdy nemal s Kotolňou nič spoločné. Iba ju prevádzkoval, keď ju mali traja majitelia. Až potom ju mal prebrať on a zrazu to chcel jeho brat."

Lenže Martin videl toto iba ako jeden z možných motívov. Prebratie frajerky vylúčil úplne.

Vladimír Mulik je regióne Spiša známy najmä ako chovateľ a pretekár s poštovými holubami. Po presťahovaní sa zo Spišskej žil v Rudňanoch, neskôr v Spišskom Podhradí a naposledy v novovybudovanom dome v Studenci s manželkou mladšou o tri desaťročia. Zdroj: archív

Vladimíra Mulíka zadržali vlani pri veľkej policajnej razii 22. januára 2019 ráno na ceste pred obcou Domaňovce (okres Levoča). Ide o muža v regióne známeho ako chovateľa poštových holubov a podnikateľa. Po prehliadke jeho domu v Studenci skončil za mrežami a ešte v ten deň ho obvinili z vraždy.

Slavomír Svitana. Zdroj: Ingrid Timková

Už v tom čase boli policajti v kontakte s jeho kumpánom Slavomírom Svitanom, ktorý dlhší čas trvale žil v Čechách. Keď prišiel dobrovoľne na výsluch, zadržali ho. Po tomto úkone si mnohí na Spiši vydýchli. Tí, ktorí V. Mulíka poznajú, ho označujú za nevyspytateľného a nebezpečného človeka. Podľa nich si sudca vôbec neuvedomuje, čo urobil, keď ho pustil von. V kauze vypovedal aj utajený svedok.

